Renault, yeni SUV modeli Austral'ı tanıttı

Renault, yeni Renault Austral ile SUV ürün gamına iddialı bir model dahil ediyor.

Renault açıklamasına göre, yeni model, markanın küresel otomotiv pazarının merkezini oluşturan C segmentindeki konumunu güçlendiriyor. Yeni Austral, yaşanası otomobiller geleneğinin bir parçası olarak görülüyor. Aynı zamanda Arkana ve yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli ile başlatılan C segmenti hamlesinin bir sonraki halkasını oluşturuyor. Yeni Renault Austral'in 2022 yılının son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

Yeni Renault Austral, güçlü geometrik çizgileri, arkada mikro-optik teknoloji gibi yapısal detaylarıyla tamamlıyor. LED stop lambaları ve ön farlarda elmas şeklinde desenler gibi detaylarla da Renault'nun yeni 'duygusal teknoloji' tasarım ilkeleriyle birleşiyor.

Yeni Austral, dikkati çekici, atletik ve zarif bir dış tasarıma sahip. Yedi farklı gövde rengiyle sunulurken, en üst donanım seviyesinde çift gövde rengi uygulaması devreye giren yeni Austral, çoğu elmas kesim 17 inç ila 20 inç arasında özel jant tasarımlarıyla sunuluyor.

İç tasarım

Yeni Austral'ın yüksek teknolojili kokpiti, 12,3 inçlik gösterge paneli ile 12 inçlik dikey bilgi-eğlence ekranını bir araya getiren geniş OpenR ekrandan oluşuyor. Ön cama yansıtılan yeni 9.3 inçlik yükseltilmiş gösterge ekranı (Head Up Display) ile araçtaki toplam ekran sayısı daha da artıyor. Kendi kendini ayarlayan parlaklık ve optimize edilen yansıtma özellikleri sayesinde, OpenR ekranı iç mekana daha teknolojik, daha şık ve daha çekici bir görünüm kazandırıyor.

Yeni Austral şık ve modern yapılı orta konsoluyla sürücü ve ön yolcunun yaşam alanlarını net bir şekilde ayırıyor. Ayrıca kablosuz şarj edebilecek bir telefon alanı, pratik bir depolama alanına sahip ileri geri ayarlanabilir kol dayama ve bilgi-eğlence ekranının kullanımını kolaylaştıran aerodinamik bir el desteğine de sahip.

Donanım seviyesine ve seçilen opsiyonlara bağlı olarak, yeni Austral'ın iç mekanı, gerçek ahşap, deri, Alcantara, dolgulu kumaşlar ve dokunma hissi uyandıran malzemeler içeriyor. Kabin içini Derin Parlak Siyah ve Saten Krom detaylar tamamlıyor. Kaliteli malzemeler otomobilin iç mekanındaki kalite algısını ve sıcaklığı arttırıyor. İç ambiyansı "MULTISENSE" olarak bilinen kişiselleştirilebilir ortam aydınlatması tamamlıyor.

Yeni Austral, tüm aileyi rahat ettirecek şekilde tasarlandı. Arka koltuk yolcuları, 27,4 cm ile sınıfının en iyi diz mesafesinin keyfini sürebiliyor. İç mekanda herkesin kullanabileceği çok sayıda pratik saklama alanı bulunuyor. Yeni Austral'daki toplam saklama alanı yaklaşık 35 litreyi buluyor. Modüler tasarım sayesinde, bazı versiyonlarda 2/3–1/3 oranında bağımsız olarak katlanabilen arka koltuklar, kızaklar üzerinde 16 cm ileri-geri hareket edebiliyor.

Mild Hybrid veya Mild Hybrid Advanced versiyonlarında bagaj hacmi 500 litre VDA olup, eller serbest elektrikli bagaj kapağı kullanım kolaylığı sunuyor. Arka koltuk sırası katlandığında bagaj hacmi 1,525 litre VDA'ya kadar çıkabiliyor.

Yeni platform, yeni performans

Yeni Renault Austral, İttifak'ın yeni nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli. Yeni CMF-CD platformu, İttifak'ın uluslararası markalarının kompakt ve üst sınıf ürünlerinin yenilenmesini müjdeliyor.

Austral, sürüş alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kalmadan tüm kullanım şekillerine cevap veren elektrik destekli yenilikçi motorlarla yollara çıkıyor. 200 bg'ye kadar 400V beslemeli yeni nesil E-TECH Hibrit motorlar dışında, 130 bg 48V Mild Hybrid Advanced ve 140 bg/ 160 bg 12V Mild Hybrid olmak üzere benzinli versiyonlar bulunuyor.

Yeni Austral, kendi kendini şarj eden tamamen yeni bir E-TECH 'tam hibrit' motor kullanıma sunuyor. Bu motor, yakıt kullanımını ve karbondioksit (CO2) emisyonlarını azaltırken, daha iyi performans ve daha fazla sürüş keyfi sunmak için mükemmelleştiriliyor. Sistem, bir elektromotorla eşleştirilen 1,2 litre 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor, 1,7 kWsa lityum-iyon 400V batarya ve akıllı çok modlu debriyajsız bir şanzımandan oluşuyor. 146 kW veya 200 bg'ye kadar birleşik güç kullanıma sunuyor. Önceki nesil E-TECH Hibrit motorlarda olduğu gibi otomobil her zaman tam elektrikli modda çalışıyor ve sessiz olduğu kadar üstün gaz tepkileri sunan elektrikli otomobillere özgü bir sürüş deneyimi sunuyor.

En yeni E-TECH Hibrit motorla donatılan yeni Austral, optimum yakıt verimliliği ve CO2 emisyonun seviyesine sahip (4,6 lt/100 km ve 105 gr/km CO2'den itibaren) olmasıyla öne çıkarken, bu da onu en uygun kullanım maliyetine sahip hibrit SUV'lardan biri yapıyor.

Renault, yeni Austral ile dizele gerçek bir alternatif olarak yeni Mild Hybrid Advanced motoru sunuyor. Sistem, yeni 1,2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motoru 48V lityum iyon batarya ve marş motoruyla birleştiriyor. 130 HP motor ve manuel şanzıman, üstün sürüş keyfi sunarken yakıt verimliliğini ve CO2 emisyonlarını sınıfının en iyi seviyesinde tutuyor. (5,3 lt/100 km'den itibaren ve 123 gr/km CO2'den itibaren). Ayarlar, güç üretimini en üst düzeye çıkarırken yakıt verimliliğini eşdeğer hibrit olmayan içten yanmalı motordan %20 daha düşük tutmak üzere değiştirilebiliyor.

Mild Hybrid motor, yeni Austral'da sunulan birinci seviye hibrit motor ve Renault araçlarında zaten kullanılan 1,3 litre hacimli 4 silindirli turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu benzinli motorla donatılıyor. Daimler ile birlikte geliştirilen motor, bir marş motoru ve 12V lityum iyon batarya ile destekleniyor. X-TRONIC otomatik şanzımanla 140 bg veya 160 bg ya da manuel şanzımanla 140 bg olarak sunuluyor. Yeni Austral'daki 160 bg 12V Mild Hybrid motor, 1.800 ile 3.500 d/d aralığında 270 Nm maksimum tork üretiyor ve 6,2 lt/100 km yakıt tüketimi ile 136 gr/km'den başlayan CO2 emisyon değerine sahip.

Elektrikliye geçiş teknolojisi ve Eco-fonksiyonlar

Yeni nesil E-TECH teknolojisine, yeni benzinli motora, optimize edilmiş şanzımana ve artırılmış batarya kapasitesine (240V'tan 400V'a kadar) ek olarak iki yenilik daha eklendi. Klima sistemi, hava nasıl olursa olsun otomobilin normal şekilde çalışabilmesi için yenilikçi bir soğutma mekanizması ile donatıldı.

Yeni Austral'daki üç elektrikli motorun her birinde rejeneratif fren işlevi bulunuyor. E-TECH Hibrit için, direksiyonun arkasında bulunan bir düğme ile dört farklı moddan biri seçilebiliyor.

Ayrıca E-TECH Hibrit ve Mild Hybrid Advanced versiyonlarında, tamamen yeni dijital gösterge paneli, hibrit modellere özel animasyonlar içeriyor.

Yeni Austral, geliştirilmiş pasif güvenlik ekipmanlarıyla sürücü, yolcular ve trafikteki herkes için en iyi koruma seviyesini sunuyor. Ayrıca uyarlanabilir bilgi-eğlence sistemi OpenR Link, otomobili bir akıllı telefon kadar sezgisel hale getiriyor

Renault'nun "Nouvelle Vague" teknolojili SUV modeli yeni Austral, bağlantılı, akıllı, uyarlanabilir ve esnek bir araç neslini bünyesinde barındırıyor. Bulut tabanlı harita verilerini kullanan yapay zeka ve ADAS, daha huzurlu bir sürüş deneyimine katkı sağlıyor. My Renault platformuyla bağlantılı olarak çalışan sistem, uzaktan kontrol ve rehberlik için pratik çözümler sunuyor. Hem bireysel hem de profesyonel kullanıcılar, temel işlevleri kontrol etme veya belirli araç verilerine uzaktan erişim sağlama gibi çok çeşitli hizmetlerden yararlanabiliyor.