Renault ve Geely Firmaları Yeni Bir Hibrit Otomobil Modelinin Üretimi Konusunda Anlaşmaya Vardılar
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Renault ve Geely Firmaları Yeni Bir Hibrit Otomobil Modelinin Üretimi Konusunda Anlaşmaya Vardılar

Renault ve Geely Firmaları Yeni Bir Hibrit Otomobil Modelinin Üretimi Konusunda Anlaşmaya Vardılar
Habermetre - Haberler | Toplum

Renault ve Geely otomotiv firmalarından 9 Ağustos Pazartesi günü yapılan ortak açıklamada, Çin ve Güney Kore pazarlarında satılmak üzere yeni bir hibrit otomobil modelinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda bir ortak girişim başlatmak için prensip anlaşmasına vardıkları bildirildi.

Renault ve Geely otomotiv firmalarından 9 Ağustos Pazartesi günü yapılan ortak açıklamada, Çin ve Güney Kore pazarlarında satılmak üzere yeni bir hibrit otomobil modelinin geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda bir ortak girişim başlatmak için prensip anlaşmasına vardıkları bildirildi.

Anlaşmaya göre, Geely'in Çin pazarı için yakın zaman önce çıkardığı hibrit sistemli bir otomobilin birlikte daha da geliştirilerek, Renault markası altında satılmasının planlandığı öğrenildi.

Güney Kore'de Samsung ile hali hazırda bir ortak girişimi bulunan Renault firmasının, Geely ile de birlikte bu pazarda farklı çalışmalar yapmayı planladığı ve etkinliğini diğer Asya pazarlarında da arttırmayı hedeflediği bildirildi.

Şu anda otomobil üreticileri dünya genelinde fosil yakıttan çok, elektrik ve petrolün birlikte kullanıldığı hibrit sistemli otomobiller üretmeyi daha avantajlı görüyorlar. Hibrit sistemler hem müşteriler için yakıt açısından daha tasarruflu oluyor, hem de üreticiler ülkelerindeki git gide sıkılaşan çevre mevzuatlarına uyum sağlama konusunda daha rahat hareket edebiliyorlar.

Ancak bu hibrit araçları plug-in tabir edilen diğer hibrit araçlarla karıştırmamak gerekiyor. Plug-in tabir edilen hibrit araçlar direkt olarak elektrikle de şarj edilebilir iken, hibrit araçların şarjları fosil yakıttan alınan enerji ile dinamolar vasıtasıyla dolaylı olarak şarj oluyor.

Çin, özellikle büyük şehirlerdeki çok yoğun hava kirliliği seviyeleri nedeniyle, karbon emisyonunun azaltılması için en sert mevzuatların uygulandığı ülkelerin başında geliyor.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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