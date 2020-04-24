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Renault, Türkiye, Dacia, Ekonomi, Haber

Renault ve Dacia, müşteri memnuniyetinde lider olduklarını duyurdu

Renault ve Dacia, Türkiye'nin en büyük şikayet platformunun müşteri memnuniyet endeksinde 2020 yılı ilk çeyreğini, kendi kategorilerinde zirvede tamamladıklarını duyurdu.

24.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:52
Renault ve Dacia, müşteri memnuniyetinde lider olduklarını duyurdu
Renault ve Dacia, Türkiye'nin en büyük şikayet platformunun müşteri memnuniyet endeksinde 2020 yılı ilk çeyreğini, kendi kategorilerinde zirvede tamamladıklarını duyurdu.

Şikayet platformu 'sikayetvar.com'da Renault ve Dacia markaları aldıkları puanlar ile otomotiv de kendi kategorilerinde birinci sırada yer aldı. İki marka da 2019 yılını kendi kategorilerinde birincilikle kapatmışlardı. Markaların, yaklaşık 4 milyon üye ve aylık 7 milyon tekil ziyaretçiye sahip platformda, memnuniyet düzeyi, teşekkür oran, churn (müşteri kaybını engelleme) ve şikayet oran endeksine göre değerlendirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan duyuru şöyle;

"Renault MAİS, OYAK'ın müşteri memnuniyeti vizyonu doğrultusunda temellerini 2,5 yıl önce attığı dijital dönüşüme büyük önem veriyor. Bu doğrultuda, müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşımak üzere kurduğu Diyalog platformu ile sesli hizmetlerden sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel, kolay ve benzersiz bir deneyim sunuyor. Diyalog İletişim Hattı, kaza ve arıza gibi durumlarda anlık müdahale hizmeti sunan Renault Yardım, tüm başvuru ve taleplerin değerlendirildiği Şikayet Yönetim Ekibi, kalite ve memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı Renault Dinliyor'un yanı sıra Sosyal Medya ve Dijital Kanallar ekibi ile 7/24 kesintisiz hizmet veriyor"


- İstanbul

Kaynak: DHA

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