Renault ve Dacia'dan satış sonrası bakım hizmeti Renault ve Dacia sahipleri, şehre dönüşün yaşandığı bu dönemde otomobillerini avantajlarla kışa hazırlayabiliyor.

Renault ve Dacia sahipleri, şehre dönüşün yaşandığı bu dönemde otomobillerini avantajlarla kışa hazırlayabiliyor.

Renault açıklamasına göre, tüm Renault ve Dacia modelleri için 24 Ağustos- 3 Ekim'de yetkili servislerde geçerli olan fırsat kapsamında bazı avantajlar sunuluyor.

"Şehre Dönüş" satış sonrası hizmetinde tüm bakım ve mekanik onarımlarında yüzde 20 indirim imkanı yer alıyor. Ayrıca 4 Adet Michelin lastik alana 280 TL yakıt kartı ve Maximum Kart'a özel artı 4 taksit ayrıcalığı da sunuluyor.

Diğer taraftan Yetkili Servisler, kampanyadan yararlanan müşterilerine ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti veriyor.

Ayrıca Renault ve Dacia yetkili servislerinde müşteri ve çalışanların güvenliği için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında birçok önlem alınıyor ve bağımsız denetim firması Bureau Veritas tarafından denetleniyor.

Kaynak: AA