Renault ve Dacia'dan Kış Kampanyası

Renault ve Dacia araç sahipleri için sunulan kış güvenlik servis kampanyasında yüzde 20 avantajlı fiyatlar müşterilerle buluşacak.



Renault'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Kasım - 23 Aralık 2017'de yetkili servislerde geçerli olan Kış Güvenlik Servis Kampanyası kapsamında, tüm Renault ve Dacia modellerinde bakım, mekanik ve ön cam onarımları, aksesuar fix paketleri ve elf motor yağları yüzde 20 avantajlı fiyatlarla yer alıyor.



Müşteriler ayrıca, kampanya kapsamında 4 adet Michelin lastik alımında, 100 lira değerinde Opet akaryakıt çeki kazanma şansı yakalarken, kampanya dahilinde Axess ve Maximum kart ödemelerinde artı 6 taksit, Paraf ödemelerinde ise artı 5 taksit imkanı mevcut.