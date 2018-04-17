Renault ve Dacia'dan "Bahar Tazeliği Servis Kampanyası"

Renault ve Dacia araç sahipleri, otomobillerini bahar aylarına fırsatlarla hazırlıyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan "Bahar Tazeliği Servis Kampanyası" kapsamında, tüm Renault ve Dacia modellerinde fren, kayış, klima, park sensörü ve aydınlatma fix paketleri yüzde 20 avantajlı fiyatlarla yer alıyor.



Ayrıca müşteriler, Motrio'nun belirli lastiklerinde geçerli olan '"4 al 3 öde"' kampanyasından faydalanma hakkına sahip.