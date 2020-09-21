Renault Trucks'dan cazip bakım kampanyası
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Renault Trucks'dan cazip bakım kampanyası

Renault Trucks, 21 Eylül-31 Aralık 2020 tarihleri arasında devam edecek özel kampanyası ile müşterilerine avantajlı bakım paketleri sunuyor.

Renault Trucks'dan cazip bakım kampanyası
21.09.2020 13:35 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:35

Renault Trucks, 21 Eylül-31 Aralık 2020 tarihleri arasında devam edecek özel kampanyası ile müşterilerine avantajlı bakım paketleri sunuyor.

Renault Trucks açıklamasına göre, firma, yeni bakım kampanyasında 200 avrodan başlayan araç bakımları ile müşterilerine iskontolu fiyatlar sunuyor. Tüm Renault Trucks araç modelleri için geçerli kampanya, işçilik, onaylı yedek parça ve Renault Trucks yağ değişimini kapsıyor.

Yağ filtresinden hava filtresine, mazot filtresinden kurutucu filtresine kadar onaylı yedek parçalar, Renault Trucks yetkili servislerinde kampanya kapsamında cazip fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca 2 yıl yedek parça garantisi de bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Trucks Türkiye Bayi Ağı Geliştirme ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Özgür Fırat, pandemi sürecinde müşterilerini desteklemek için her fırsatta özel kampanyalar düzenlediklerini belirterek, "Yılın son çeyreği, ticari araç kullanıcıları için yoğun bir dönem. Tüm uygulamalarda araç kilometreleri artıyor. Uzun yol taşımacılığından, yurtiçi dağıtıma ve madenciliğe kadar farklı operasyonlarda araçlar, artan talep ile birlikte daha yoğun bir şekilde kullanılıyor ve bu da bakım gerekliliğinin artmasına neden oluyor. Bu doğrultuda düzenlediğimiz kampanya ile fiyat avantajı sunarak müşterilerimizin bakımlarını yaptırmalarını ve operasyonlarına sorunsuz devam etmelerini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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