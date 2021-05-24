Renault Taliant ilk kez Türkiye'de satışa sunulacak

Renault'nun B-Sedan segmentindeki yeni oyuncusu Renault Taliant, satışa sunulacağı pazarlar arasında ilk kez 25 Mayıs'ta Türkiye'de yollara çıkıyor.

Renault'nun B-Sedan segmentindeki yeni oyuncusu Renault Taliant, satışa sunulacağı pazarlar arasında ilk kez 25 Mayıs'ta Türkiye'de yollara çıkıyor.

Renault Mais açıklamasına göre, marka, Taliant modeliyle B-Sedan segmentine şık ve yenilikçi bir yaklaşım getiriyor. Yakın dönemde logosunu yenileyen marka, ürün gamının yeni temsilcisi Taliant'ı hedef pazarlar arasında ilk kez Türk tüketicisinin beğenisine sunuyor. Hem perakende, hem de filo kullanıcılarına yönelik sunduğu özelliklerle segment liderliği hedefleyen model, lansmana özel ve sınırlı sayıda stokla 167 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Renault Grubu'nun CMF-B modüler platformunda üretilen Taliant, X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı ve elektrikli park freni gibi dikkati çeken özellikleri de beraberinde getiriyor. Model, Joy ve Touch donanım seviyeleriyle tüketicilerle buluşacak.

"Taliant" ismi Renault'nun güçlü ve tutarlı uluslararası ürün konumlandırma stratejisini yansıtıyor. Farklı pazarlarda telaffuz kolaylığı sağlaması hedeflenen Taliant, yetenek ve başarıya da atıfta bulunuyor.

"Taliant, C sınıfından gelen tüketiciler için de cazip bir seçenek olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Renault Taliant'ın ilk kez Türkiye'de satışa sunulmasının önemine işaret ederek, "Türkiye, Renault Grubu için çok büyük bir önem taşıyor. 2021 ilk çeyrek itibarıyla ülkemiz, grubun küresel çapta en büyük 7'nci pazarı konumunda bulunuyor. Renault Taliant modeli için Türk tüketicisinin önceliklendirilmesi, bu önemin göstergesi niteliğinde." ifadelerini kullandı.

2021'in başından bu yana Renault'da yeniliklerin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Çağdaş, "Renaulution stratejik planı, yeni logo ve misyonun ardından sıra, ürün gamımızın en yeni üyesinde. Modern ekipman seviyesi ve ihtiyaçlara yönelik sunduğu çözümler sayesinde Renault Taliant, perakende ve filo kullanıcılarını ideal fiyat-performans oranıyla buluşturacak. B-Sedan segmenti 2020 yılında Türkiye'de toplam binek pazarından yüzde 2,4 pay aldı. Taliant modelimizin X-Tronic şanzıman ve LPG seçenekleriyle segmentteki en önemli 2 talebe cevap veriyoruz. Rekabetin kısıtlı olduğu bu segmentin yanı sıra Taliant, C sınıfından gelen tüketiciler için de cazip bir seçenek olacak. Türkiye'nin lider otomobil markası olarak, çok yönlülüğüyle öne çıkan yeni modelimizin satış performansımıza ciddi katkı vermesini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dinamik ve yenilikçi tasarım çizgileri

Öte yandan açıklamadaki detaylara göre, Renault'nun B-Sedan segmentindeki yeni oyuncusu Taliant, modern tasarım çizgileri, teknolojik donanımları, artırılmış kalite ve konfor unsurlarıyla B-Sedan segmentine farklı bir perspektif getiriyor. X-Tronic şanzıman ve LPG versiyonlarıyla önemli ihtiyaçlara cevap veren Renault Taliant, dış tasarım öğeleri sayesinde de modern kimliğini vurguluyor.

Özellikle Renault markasıyla özdeşleşmiş olan C şeklinde farlarla tasarım imzasını ortaya koyuyor. Tasarım imzası, ön ızgaradaki krom detay ve tampondaki sis farları ile tamamlanıyor. Tüm unsurlarında yenilikçi marka DNA'sına sadık kalan Model, dinamik tasarım çizgileriyle dikkati çekiyor. Kaput üzerindeki aerodinamiği gözeten belirgin hatlar güçlü bir izlenim uyandırıyor. Renault Taliant 4.396 mm uzunluğu ve 2.649 mm aks açıklığına eşlik eden eğimli ön camı ve toplam 1.501 mm yüksekliği ile dikkati çeken bir görünüme sahip. Akıcı tavan çizgisi, arka tarafta konumlandırılan radyo anteni ve tavan çizgisiyle birlikte küçülen arka camlar, modelin dinamik yapısını pekiştiriyor.

Otomobilin ağırlığı yaklaşık 1.100 kilogram olmasına rağmen ön camın daha eğimli olması, yan aynaların formu ve kaput çizgileri gibi tasarım öğeleri sayesinde aerodinamik direnç katsayısı 0,654 olarak gerçekleşiyor. Bu sayı, daha düşük yakıt tüketimi ve karbondioksit salınımını açısından avantaj sağlıyor.

Arka farlarda, ön tarafta olduğu gibi C şeklindeki ışık imzası göze çarparken, tüm Renault modellerinde olduğu gibi logo altında model ismi "Taliant" yazısı konumlanıyor. Tampon yapısının da katkısıyla arka tarafta kaslı bir görünüm elde edilirken, gövde rengi modern kapı kolları genel anlamda bütünlüğü sağlıyor.

Lansman rengi "ayışığı gri" olan Renault Taliant'ın altı farklı renk seçeneği daha bulunuyor. Donanım seviyesine ve opsiyona göre 15 inç çelik, 16 inç çelik ve 16 inç alüminyum olmak üzere 3 farklı jant seçeneğiyle birlikte geliyor.

İç mekanda şık ve ergonomik unsurlar

Açıklamaya göre Taliant'ın iç mekan detayları, dış tasarımın dinamik kimliğiyle örtüşüyor. Konsoldaki otomatik klima dizaynı, kumanda tuşlarıyla uyum içinde konumlanıyor. Konsolun hemen üzerinde yer alan 8" dokunmatik multimedya ekranı modern unsurlardan biri olarak öne çıkarken, şık havalandırma ızgaraları ve iç mekanda kullanılan dekoratif malzemeler Taliant'ı B-Sedan segmentinin bir adım ötesine taşıyor. Rahat okunabilir gösterge paneli, LPG tankı doluluk bilgisi de dahil olmak üzere sunduğu birçok özellikle sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon elektrik takviyeli olması sayesinde kullanıcıya yüksek bir sürüş konforu sunuyor.

Ayarlanabilir koltukların yanı sıra 1.364 mm arka sıra omuz mesafesi sunan Renault Taliant, arka koltukta seyahat eden yolculara 219 mm diz mesafesi sağlıyor. Ön koltukların arkasında bulunan katlanabilir masalar, arka koltuklarda seyahat edenler için özellikle uzun yolculuklarda büyük konforlu bir deneyim vadediyor.

Ön ve arka kapı panelleri, orta konsol ve torpido gözünün yanı sıra kolçak altında da derin bir saklama alanı bulunan Renault Taliant, iç mekanda toplamda 21 litrelik bir depolama hacmi sağlıyor. 628 litrelik bagaj hacmi sunan model, bu alanda segment lideri olmanın yanı sıra, çoğu C Sedan modelinden daha fazla bagaj hacmi sunmasıyla dikkati çekiyor.

İhtiyaca göre farklılaşan 3 multimedya sistemi

Renault Taliant'ta ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş 3 farklı sistemden ilki USB ve Bluetooth bağlantısı, 2 hoparlör ve 3,5 inç TFT ekranlı radyo sistemi ile Joy versiyonunda standart olarak sunuluyor. Ücretsiz olarak sunulan R&Go uygulaması indirilerek, ön konsoldaki bölmeye yerleştirilen akıllı telefon otomobilin multimedya ekranı gibi kullanılabiliyor. Müzik, telefon, navigasyon ve araç bilgileri, bu uygulama üzerinden görüntülenebiliyor.

Tüm Touch versiyonlarında standart olarak sunulan multimedya sisteminde, 8 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve toplam 4 adet hoparlör yer alıyor. Direksiyon üzerindeki kontrol tuşları vasıtasıyla "Siri" üzerinden otomobille iletişim kurulabiliyor.

Touch versiyonlarında opsiyonel olarak sunulan en üst seviye multimedya sistemi kablosuz Apple CarPlay, toplam 6 hoparlör ve navigasyon özelliğini de tüketicilerle buluşturuyor.

CMF-B modüler platformun avantajları sürüş ve güvenliğe yansıdı

Renault Taliant, markanın Clio ve Captur modelleri gibi CMF-B platformu üzerinde yükseliyor. Bu modüler platform, modelin kullanıcılarına daha fazla kalite, konfor ve ADAS teknolojileriyle güvenlik sunmasını sağlıyor. Otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, kör nokta uyarı sistemi, ön-arka park sensörleri, geri görüş kamerası, elektrikli park freni ve Start-Stop teknolojisi modelin yardımcı sistemleri olarak öne çıkıyor. Renault Taliant'ta ayrıca E-Call ve Eller Serbest Renault Kart Sistemi de bulunuyor.

Hafif ve sertleştirilmiş şasi sayesinde ses ve titreşimlerin kabine iletimini ciddi oranda azaltıyor.

Segmentinde yeni motor-şanzıman kombinasyonları

Tüketicilere geniş ve verimli bir motor yelpazesi sunan Renault Taliant, X-Tronic şanzımanla sınıfının otomatik vites seçeneğine sahip olan tek modeli olarak öne çıkıyor. Euro 6D-Full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla sunuluyor.

Renault Grubu tecrübesiyle kalitesini ve güvenilirliğini kanıtlamış olan 100 beygir gücündeki ECO LPG motorda ise 6 ileri manuel şanzıman mevcut. Segmentindeki tek fabrika çıkışlı LPG seçeneği olma özelliğini sürdüren bu motorla Taliant tüketicilere düşük yakıt tüketim maliyeti avantajını sunuyor. Giriş versiyonu olan 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe motor ise yalnızca Joy ekipman seviyesinde sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak