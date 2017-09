Renault Symbıoz Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Tanıtıldı

Renault'dan Frankfurt Otomobil Fuarı'nda İki Dünya Prömiyeri: SYMBIOZ ve Yeni MEGANE R.S.





Renault SYMBIOZ Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Tanıtıldı.



2017 Frankfurt Otomobil Fuarı, konsept otomobil SYMBIOZ'un dünya prömiyerine ev sahipliği yapıyor. SYMBIOZ, Renault'nun 2030 yılına ilişkin vizyonunu ve otomobilin günlük hayatımızdaki rolünü yansıtıyor. Elektrikli, otonom, internet bağlantılı ve otomobilin kullanıcıların yaşamları ile tamamen entegre olacak şekilde tasarlanmış Renault'nun yeni konsept otomobili, mobilitenin geleceğine yönelik ipuçları veriyor. Bu konsept etrafındaki dünyayla etkileşime giren özellikleri, teknolojisi ve tasarımıyla tamamen yeni bir seyahat deneyimi sunuyor.



SYMBIOZ konseptinin yanı sıra Renault, aynı zamanda 2023 yılı gibi daha yakın bir zaman dilimi için öngörülen bir otomobilin ipuçlarını sunan bir demo araç geliştirdi. SYMBIOZ yol testleri bu yılın sonunda yapılmış olacak.



Her iki otomobil de elektrikli, otonom ve çevreye tamamen duyarlı. Frankfurt Otomobil Fuarı'ndaki Renault standında, SYMBIOZ gibi otomobillerin gelecekte çevreleriyle etkileşime geçme biçimini deneyimleyebilecekler.



Renault, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda aynı zamanda, segmentinde bir ilk olan 4Control sistemine sahip Yeni MEGANE R.S.'in de dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. MEGANE R.S., bir performans otomobili ve en üst sürüş keyfi için benzersiz bir deneyim sunuyor. Keskin dönüşler yapabilerek son derece atak olabilmenin yanı sıra, Yeni MEGANE R.S. yüksek hızlarda etkileyici viraj stabilitesi sağlıyor.



Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş:



"Elektrikli otomobil teknolojisinin öncü markası Renault, konsept modeli SYMBIOZ ile geleceğin teknolojisi olan otonom sürüş alanında da iddialı olacağının ipuçlarını veriyor. Yadsınamaz çevre kirliliği ve teknolojik gelişmelere paralel olarak 2030'lu yıllardaki otonom, elektrikli ve internete bağlı mobilite dönemine Renault markası şimdiden hazırlanıyor. Temelini daha pratik ve eğlenceli bir yaşam deneyimi için dijital hayatlarına her an erişebilen kullanıcıların oluşturduğu bu heyecan verici inovatif gelişme, Renault'nun vizyoner bakış açısını gözler önüne seriyor." dedi.



Renault SYMBIOZ – Otonom bir konsept





Renault SYMBIOZ konsept modelii 4,70 metre uzunluğunda, 1,98 metre genişliğinde ve 1,35 metre yüksekliğinde. Bu fütüristik tek hacimli otomobil D segmenti boyutlarına sahip. Otomobilin ferah modüler kabin tasarımı bir E-segmenti modelinin değerinde.



Otomobilin dış tasarımı da yenilikçi ruhunu yanısıtıyor. Yan camlardan tavana kadar, camdan veya polikarbonattan yapılmış tüm 'camlı' yüzeylerde şeffaflığı en üst düzeye çıkarmak ve ışığın kabin içine girmesini sağlamak için saydam cam bulunuyor. Kabin üzerinde askıya alınmış gibi görünen tavanın orijinal tasarımı, gerekli yapısal eleman sayısını azaltıyor ve aynı zamanda kabini daha aydınlık hale getiriyor.



Tavan, ekstra dayanıklılık ve sağlamlık için, camlı yüzeylere set çekmeden yüksek teknoloji ürünü emaye kullanılarak otomobil şasisine tutturulmuş olarak göze çarpıyor.



SYMBIOZ'un karbon fiber gövdesi iki renk tonuna sahip bakır içeriyor. Ön cephedeki mat bakır renk tonu, özgünlüğü ve sakinliği simgelerken, arkadaki daha cilalı ve parlak yüzeyli renk tonu ise zarifliği ve inceliği ifade ediyor.



Otomobil, hem önde hem de arkada Renault'nun C biçimindeki far tasarımına sahip. SYMBIOZ'un ışıklı imzası daha büyük, daha konikleştirilmiş ve stilize edilmiş olmakla beraber, konsept otomobil ile mevcut modeller arasında bir bağlantı kurulduğu göze çarpıyor.



Renault SYMBIOZ konsept otomobil, evin yoldaki bir uzantısı olmak için tasarlandı. Böylece kabinin herhangi bir modern ev gibi yaşanabilir olmasını sağlamak amaçlanıyor.





SYMBIOZ'un iç kısmı, yolcular için maksimum refahı sağlamak için özenle tasarlandı. Böylece aktif hale getirildiğinde otonom sürüş sisteminden tam olarak yararlanılabiliyor ve seyahat etmek daha kolay ve keyifli bir deneyim haline geliyor.



Otonom sürüş sistemi açıldığında, direksiyon kolonu ve direksiyon, gösterge tablosunun içine katlanıyor ve pedallar ile gösterge tablosu otomatik olarak yaklaşık 15 cm geri çekiliyor. Koltuklar ise gerçek koltuklara dönüşmek üzere küçülüyor.



Sürücü yalnız olmadığında kabin düzenlemesi tamamıyla değiştirilebiliyor. Sürücü ve ön yolcu, koltukları 180 derece döndürülerek diğer yolcularla yüz yüze dönebiliyor ve tüm işlemi daha kolay hale getirdiği için kol dayama yerleri katlanıyor.



Küçük kol saati benzeri dokunmatik ekranlar, emniyet kemerlerine entegre şekilde konumlandırılıyor. Yolcular, koltuklar çevrildiğinde bile, klima, müzik, vb. donanımları kontrol edebiliyorlar. Otonom sürüş modunu kapatmak için sürücünün tüm sürüş kontrollerine de erişimi bulunuyor.



Renault SYMBIOZ Demo aracı: 2023 için çok yönlü bir deneyim





Renault SYMBIOZ Demo aracı, 2023 vizyonunun ipuçlarını sunuyor ve Renault'yu kabin modülerliği ve otomobilin duyusal deneyimi bakımından en yenilikçi konuma taşıyor. Renault, yıl sonunda SYMBIOZ Demo için test sürüşleri organize etmeyi planlıyor.



Aracın iç mekan düzeni, seçilen sürüş moduna göre değişiklik gösteriyor: Klasik, dinamik ve AD modu.



AD modu seçildiğinde sürücü, boş zamanlarını nasıl geçireceğine bağlı olarak üç yolculuk deneyiminden birini seçebiliyor. Kabin düzeni de buna göre değişiyor.



Mevcut MULTI-SENSE sisteminin bir sürüm yükseltmesi olan Renault MULTI-SENSE 3.0 sisteminin sayesinde, yolcular seçilen sürüş moduna dayanan yeni bir duyusal deneyimin keyfine varıyorlar. Koku alma (farklı kokular), işitme (sesli ortam seçimi) ve görme (Klasik modda beyaz, Dinamik modda kehribar ve AD modunda altın gibi çeşitli aydınlatma ortamları) gibi duyular uyandırılıyor.



Elektrikli, internet bağlantılı otonom sürüş





Renault, Z.E. (Sıfır Emisyon) stratejisini sürdürmeye devam ediyor. Renault SYMBIOZ konsept otomobil ve demo araç tam elektrikli motorlara sahip. Renault, Avrupa'da elektrikli araç öncü ve lider markası konumunda yer alıyor.



Performans bakımından, SYMBIOZ demo araç 500 kW'lık maksimum güç ve 660 Nm'lik tepe tork değeri sağlıyor. 0 – 100 km/sa hızlanması 6 saniyeden kısa sürede gerçekleşirken, otoyolda gerçek sürüş koşullarında 500 kilometrelik menzili aşıyor. 72 kWh'lik akülerin kapasitelerinin yüzde 80'i sadece 20 dakika içinde şarj edilebiliyor.



SYMBIOZ ve demo araç üzerindeki gelişmiş dahili internet bağlantı sistemi, sürücü ve yolcuların dijital hayatlarına her an erişmelerini ve geniş bir hizmet yelpazesinden yararlanmalarını sağlıyor.



Otomobilin içine girdiklerinde nerede oturduklarına bakılmaksızın yolcular otomatik olarak belirleniyor. Diğer işlevlerle birlikte, koltuk ayarları ve müzik ve video tercihleri de hemen işleme alınıyor.



Yolcular ev ortamında veya ofiste olduğu gibi dijital ortamlarına, medyalarına ve hizmetlerine erişebiliyor.



Emniyet kemeri kontrol ekranları ve gösterge tablosu ekranı gibi çeşitli HMI uygulamaları, TV, buzdolabı gibi ev aletleri ile uzaktan etkileşim kurmak için bir Wi-Fi bağlantısı yoluyla dış dünyadan veri sağlıyor.



Gelişmiş dahili internet bağlantı sistemi de diğer araçlarla ve yol altyapısıyla etkileşim içinde olarak bir güvenlik unsuru oluşturuyor.



