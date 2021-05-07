Renault'nun kampanyaları mayısta "dijital ortamda" da sürüyor
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Renault'nun kampanyaları mayısta "dijital ortamda" da sürüyor

Renault'nun kampanyaları mayısta 'dijital ortamda' da sürüyor
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Renault, mayıs ayına avantajlı tekliflerle girerken, tam kapanma döneminde de tüketicilere dijital kanallar yoluyla Renault sahibi olma imkanı sağlıyor.

Renault, mayıs ayına avantajlı tekliflerle girerken, tam kapanma döneminde de tüketicilere dijital kanallar yoluyla Renault sahibi olma imkanı sağlıyor.

Renault açıklamasına göre, mayıs ayı boyunca sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonuna 203 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin 500 TL taksitle sahip olunabiliyor.

Türkiye'nin en çok satan B-HB modeli yeni Clio'nun sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonu, 159 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin TL taksit seçeneğiyle satışa sunuluyor. Mayıs ayı sonuna kadar sınırlı sayıdaki 2020 model yılı Kadjar Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg modeli 334 bin 800 TL'den, 2020 Model Yılı ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 modeli ise 299 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

Sağlık çalışanları ve çiftçilere özel fırsat

Açıklamaya göre, mayısta Renault'nun tüm binek araç modellerinde salgın döneminde ortaya koydukları özveriyle hayati önem taşıyan sağlık çalışanları ve çiftçilere özel bir kampanya hayata geçirildi. Bu kapsamda Renault Finans'tan kullanılan kredilerde kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) alınmazken, aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü hediye olarak veriliyor.

Ön ödeme ile araç satın alma işlemi çevrim içi olarak başlatılabiliyor

Ayrıca salgın önlemleri kapsamında devreye alınan tam kapanma uygulaması nedeniyle yetkili satıcılar kapalı olsa da tüketiciler tüm dijital kanallardan Renault'ya ulaşabiliyor.

Tüketiciler saat 10.00-17.00'de diledikleri bir Renault yetkili satıcısı ile görüntülü görüşme yapabilirken, "satinal.renault.com.tr" internet adresi üzerinden 2 bin TL ön ödeme ile araç satın alma işlemi evden çıkmadan çevrim içi olarak başlatılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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