Renault'nun eski CEO'su Carlos Ghosn şirketinden yıllık 800 bin euro emeklilik tazminatı talep etti
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Renault'nun eski CEO'su Carlos Ghosn şirketinden yıllık 800 bin euro emeklilik tazminatı talep etti

Fransız otomotic devi Renault'nun eski CEO'su Carlos Ghosn yaşadıklarının ardından firmadan yıllık 800 bin euroya yakın emeklilik parası talep ediyor.

14.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:40
Renault'nun eski CEO'su Carlos Ghosn şirketinden yıllık 800 bin euro emeklilik tazminatı talep etti

Fransız otomotiv devi 'nun eski 'su Carlos Ghosn yaşadıklarının ardından firmadan yıllık 800 bin euroya yakın emeklilik parası talep ediyor.


Japonya'dan gizlice Lübnan'a kaçarak taraflı olduğunu iddia ettiği yargı sürecinden kendini kurtaran Ghosn Renault'nun kendisine en az 774 bin 774 euro brüt para ödemesi gerektiğini ve bunu her yıl yapması gerektiğini ileri sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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