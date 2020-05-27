Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, yeni iş birliği modeline geçiyor
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Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, yeni iş birliği modeline geçiyor

Dünyanın önde gelen otomotiv ittifaklarından birinin üyeleri olarak Groupe Renault, Nissan Motor Co., Ltd.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, yeni iş birliği modeline geçiyor
27.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:31

Dünyanın önde gelen otomotiv ittifaklarından birinin üyeleri olarak Groupe Renault, Nissan Motor Co., Ltd. ve Mitsubishi Motors Corporation, bugün üç ortak şirketin iş birliğini temel alan "İttifak'ın", rekabetçiliğini ve karlılığını artıracak yeni iş birliği modelinin parçası olan girişimleri duyurdu.

Oyak Renault açıklamasına göre, üye şirketler, ortaklarının ticari gelişimlerini desteklemek için kendi liderlik pozisyonlarını ve coğrafi güçlerini kullanarak ortak satın alma gibi alanlarda mevcut İttifak avantajlarını geliştirecek.

"Küresel otomotiv dünyasında bize güçlü bir rekabet avantajı sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İttifak'ın Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı ve Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, yeni iş modeli hakkında şunları kaydetti:

"Otomotiv dünyasında eşsiz bir stratejik ve operasyonel ortaklık olan İttifak, sürekli değişen küresel otomotiv dünyasında bize güçlü bir rekabet avantajı sağlıyor. Yeni iş modeli, İttifak'ın her bir ortak şirketin varlıklarından ve iş kapasitesinden en iyi şekilde faydalanmasını ve aynı zamanda faaliyetlerini bu şirketlerin kendi kültür ve geçmişlerinden gelen değerleri üzerine inşa etmesini sağlayacak. İttifak'ın üç ortağı, her müşterinin yararına tüm coğrafyalarda, tüm araç segmentlerini ve teknolojilerini kapsarken, İttifak üyesi şirketlerin rekabetçiliğini, sürdürülebilir karlılığını ve sosyal ve çevresel sorumluluğunu artırmak için çalışacaktır."

Model yatırım maliyetinin yüzde 40'a kadar düşmesi öngörülüyor

Öte yandan açıklamaya göre, üç şirketin liderleri, iş birliği yapacakları araçlar için "platformdan üst gövdeye kadar İttifak'ın standardizasyon stratejisini daha ileri taşımak, her bir ürün segmenti için, lider şirketin tasarladığı ve takipçilerin ekiplerinin desteklediği bir ana araca (lider araç) ve kardeş araçlara odaklanmak, her bir markanın lider ve takipçi araçlarının, uygun olduğu durumlarda üretimin gruplandırılması dahil olmak üzere en rekabetçi donanım kullanılarak üretilmesini sağlamak, hafif ticari araçlarda lider-takipçi (leader-follower) ilkesinin hali hazırda uygulandığı üretim paylaşımını temel almaya devam etmek" gibi lider-takipçi programı ilkelerini kabul etti.

Lider - takipçi stratejisinin, bu ilke kapsamındaki araçların model yatırım maliyetini yüzde 40'a kadar düşürmesi öngörülüyor. Bu faydaların, bugün hali hazırda uygulamada olan mevcut sinerjilere ek olarak sağlanması bekleniyor.

İttifak üyelerinin referans bölgeleri belirlendi

İttifak aynı zamanda, dünyanın farklı bölgelerini "referans bölgeler" olarak konumlandırma ilkesini benimsedi. Her şirket kendi ana bölgelerine yoğunlaşacak ve her İttifak üyesinin bu bölgelerde en rekabetçi şirketler arasında yer alması ve rekabetçiliğini artırması amacıyla referans kuruluş işlevi görecek.

Bu ilke kapsamında Çin, Kuzey Amerika ve Japonya'da Nissan; Avrupa, Rusya, Güney Amerika ve Kuzey Afrika'da Renault; ASEAN ve Okyanusya bölgesinde ise Mitsubishi Motors lider konumda olacak.

Her şirketin kendi bölgelerinde referans şirket olmasıyla, paylaşım fırsatları artırılarak sabit maliyet paylaşımı en üst düzeye çıkarılacak ve her bir şirketin varlıklarından faydalanılacak. Şirketlerin ürün portföyü güncellemeleri de lider - takipçi ilkesine göre yapılacak, lider ve takipçi araçlar en rekabetçi donanım ile üretilecek.

Segment bazlı üretim paylaşımı

Buna göre, 2025 sonrasında C-SUV segmentinin yenilenmesi Nissan liderliğinde yapılırken Avrupa'da B-SUV segmentinin yenilenmesine Renault liderlik edecek.

Latin Amerika'da B segment ürün platformları rasyonel hale getirilerek, Renault ve Nissan ürünleri dört çeşitten yalnızca bir ürüne düşürülecektir. Bu platformun üretimi iki tesiste hem Renault hem de Nissan için gerçekleştirilecek.

İttifak üyeleri Güneydoğu Asya ve Japonya'da, ultra mini (kei car) araçlarda olduğu gibi Nissan ile Mitsubishi Motors arasındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.

İttifak modellerinin yaklaşık yüzde 50'si, 2025 yılına kadar üretilecek

Duyurulan iş birliği şemalarına göre, ittifak modellerinin yaklaşık yüzde 50'si, 2025 yılına kadar lider takipçi stratejisi altında geliştirilecek ve üretilecek.

Teknoloji verimliliği açısından, ittifak üyeleri mevcut varlıklarını sermayelendirmeye devam ederken; her bir üye şirket, platformlar, aktarma aksamları ve teknolojilere yapacakları yatırımları paylaşmayı sürdürecek.

Bu paylaşım, Renault Clio ve Nissan Juke için CMF-B platformunun yanı sıra, Nissan Dayz ile Mitsubishi eK Wagon için kei car platformunun başarıyla üretilmesini sağlamıştı. Bunu, yakın zamanda "CMF-C/D" ve "CMF-EV" platformları takip edecek.

Otonom sürüşte Nissan, internet bağlantılı araç teknolojilerinde Renault

Lider-takipçi stratejisi, platformlar ve aktarma aksamlarından kilit teknolojiler yönünde genişleyecek.

Bu amaçla markaların lider olacağı alanlar otonom sürüş için Nissan, internet bağlantılı araç teknolojileri; Android tabanlı platformlar için Renault, Çin'de Nissan Elektrik-elektronik mimarisinin temel sistemi olan e-gövde için Renault, e-PowerTrain (ePT) CMF-A/B ePT – Renault, CMF-EV ePT – Nissan ve PHEV'nin C/D segmenti için de Mitsubishi olarak belirlendi.

Bu yeni iş modeli, ittifakın, kökten değişen küresel otomotiv ortamında, üyeleri bir bütün olarak güçlendirmek için uzmanlıklarının ve rekabet güçlerinin çoğunu ortaya çıkarmasını sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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