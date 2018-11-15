Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'ndan Lityum Pil Yatırımı

Renault-Nissan-Mitsubishi'nin ortaklığında kurulan stratejik yatırım kolu Alliance Ventures, Irvine California'da faaliyet gösteren ve lityum-iyon (Li-ion) pil teknolojileri geliştiren Enevate Corporation'un son fon toplama sürecinin bir parçası olarak şirkete yatırım yaptı.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın açıklamasına göre, bu girişim, 2018 başında otomotiv endüstrisi için, ileri teknoloji sistemleri geliştiren yeni faaliyete geçmiş veya gelişiminin erken safhalarındaki teknoloji şirketlerini ve girişimcileri desteklemek amacıyla kurulan Alliance Ventures'in teknoloji yatırımlarının en yenisi oldu.

Enevate'nin elektrikli otomobiller için geliştirdiği HD-Energy teknolojisi, hızlı şarjla yüksek enerji verimliliği ve uzun mesafe kat etme özelliğinin yanı sıra, soğuk iklimlerde düşük hava sıcaklıklarında da çalışma, düşük maliyet ve daha fazla güvenlik gibi avantajlara sahip. Bugün piyasadaki tüm Li-ion teknolojilerinden daha kısa olan şarj süresi, elektrikli otomobil sektörünün enerji yoğunluğu, menzil, güvenlik ve maliyet ihtiyaçlarını karşılıyor. Enevate, yüksek üretim hacmine ulaşmak ve elektrikli otomobilleri daha ileri düzeye taşıyacak yeni nesil özellikleri yaygınlaştırmak amacıyla, silikon ağırlıklı HD-Energy teknolojisinin lisansını dünya çapındaki batarya ve elektrikli otomobil üreticilerine veriyor.

"Ortak hedefimiz elektrikli otomobilleri yaygınlaştırmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İttifak Global Girişim ve Açık İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı François Dossa, Enevate'nin en son fonlama sürecine katılmış olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu stratejik yatırım, Enevate'nin tescilli ve yeni nesil elektrot teknolojisini geliştirme çalışmalarını desteklememize imkan tanıyacak. Kritik bir öneme sahip bu alandaki gelişmeler, otomobillerimizi elektrikli hale getirme çalışmalarımızı hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

Dossa, bu yatırımın Enevate'nin yüksek enerji yoğunluğunda, hızlı şarj imkanı ve güvenli dolum sunan Li-ion pilleri alanında kaydettiği önemli gelişmelerin bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Enevate Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Robert A. Rango, ortak hedeflerinin "elektrikli otomobilleri daha kolay kullanılır hale getirmek ve yaygınlaştırmak" olduğunu belirterek, "Elektrikli otomobil alanında dünyanın önde gelen oyuncularından olan ve elektrikli otomobil kullanıcılarının ihtiyaçlarını çok iyi anlayan Renault-Nissan-Mitsubishi ile stratejik bir ortaklık oluşturmak için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.