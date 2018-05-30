Renault Master Kısa Şasi Panelvan

Renault, minibüs, kamyonet ve panelvan versiyonları bulunan Master modeli için müşterilerine Master kısa şasi panelvan seçeneğini sunuyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault, hafif ticari araç ürün yelpazesini zenginleştirmeye devam ediyor. Minibüs, kamyonet ve panelvan versiyonları bulunan Master modeli için müşterilerine yeni bir seçenek daha sunuyor.

Master kısa şasi panelvan, 8 ve 9 metreküplük alternatifleri ile, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçebilme gibi önemli bir özelliğe sahip. Yeni 2.3 dCi 130 bg Euro 6 dizel motoru ile maksimum 320 Nm tork üreten Master Panelvan, 7,7 ve 7,8 litre değerler ile düşük yakıt tüketimi sunuyor. Master Panelvan, sağlamlığı ve işlevselliği yansıtan tasarımının yanı sıra ferah ve konforlu bir kabine sahip.

Master Panelvan, ABS, Acil Fren Destek Sistemi (AFU), Elektronik Denge Sistemi (ESP), Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Römork Savrulma Önleyici, Extended Grip (Yol Tutuş Desteği), Sürücü Hava Yastığı, darbe emici yan koruma barları, ön ve arka disk frenler gibi önemli güvenlik donanımlarını standart olarak müşterilerinin beğenisine sunuyor.



Diğer taraftan Master Panelvan standart sunulan zengin konfor donanım seçenekleri ile dikkati çekiyor. USB ve bluetooth bağlantılı radyo, direksiyondan kumandalı müzik sistemi, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, elektrikli ön camlar, uzaktan kumandalı merkezi kilit, yol bilgisayarı, 180 derece açılır kanatlı arka kapı, 16" kapaklı metal jantlar ve stepne gibi donanımları standart ekipmanlar arasında yer alıyor. Müşteriler ayrıca sis farı, hız sabitleyici, otomatik yanan far, yağmur sensörü, klima ve ön yolcu hava yastığı gibi opsiyonlar edinebiliyor.



Kısa şasi Renault Master Panelvan, 103 bin 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.