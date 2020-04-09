Renault MAİS'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış Renault MAİS’den yapılan yazılı açıklamada, şirketin koronavirüs nedeniyle başlatılan kampanyaya bağış yaptığı duyuruldu.

Renault MAİS'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin koronavirüs nedeniyle başlatılan kampanyaya bağış yaptığı duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Renault MAİS, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL katkı sağlıyor.

Renault MAİS olarak, bu zorlu dönemin üstesinden dayanışma ve el birliğiyle gelineceğine inancımız tamdır.