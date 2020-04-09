Renault MAİS'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış
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Renault MAİS'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış

Renault MAİS’den yapılan yazılı açıklamada, şirketin koronavirüs nedeniyle başlatılan kampanyaya bağış yaptığı duyuruldu.

09.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:32
Renault MAİS'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış

Renault MAİS'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin koronavirüs nedeniyle başlatılan kampanyaya bağış yaptığı duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Renault MAİS, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL katkı sağlıyor.

Renault MAİS olarak, bu zorlu dönemin üstesinden dayanışma ve el birliğiyle gelineceğine inancımız tamdır.

Kaynak: Carmedya.com

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