Renault MAİS Genel Müdürü Çağdaş: "2020'yi geçen yıla paralel kapatabileceğimizi düşünüyoruz"
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Renault MAİS Genel Müdürü Çağdaş: "2020'yi geçen yıla paralel kapatabileceğimizi düşünüyoruz"

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Bu yılı geçen yıla paralel bir pazar ile kapatabileceğimizi düşünüyoruz.

29.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:16
Renault MAİS Genel Müdürü Çağdaş:

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Bu yılı geçen yıla paralel bir pazar ile kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada da üretimin yüzde 100 kapasite ile ne zaman yeniden hayata geçeceği, otomotivde çarkların dönmeye başlaması için belirleyici olacak." dedi.

Çağdaş, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde şirketin aldığı tedbirler ve salgının otomotiv sektörüne etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada yaşananları, krizin Türkiye'ye ve sektöre etkilerini yakından izlediklerini ifade eden Çağdaş, yaşanan "pandemi" dönemini ekonomik açıdan bir arz problemi olarak tanımladıklarını söyledi.

"Virüsün etkisi mart ayı satış rakamlarına net olarak yansımayacak"

Öncelikle fabrikaların üretime ara vermelerine bağlı olarak, virüsün etkisinin tedarik zincirinde daha önce kendini gösterdiğini belirten Çağdaş, şunları kaydetti:

"Satış tarafında ise Türkiye'de otomobil pazarında virüs krizinin etkileri, ertelenen talep karşılanmaya devam ettiği için mart ayı satış rakamlarına net olarak yansımayacaktır. Ancak mart ayının son haftasından itibaren önemli bir yavaşlama gözlemliyoruz. Özellikle büyük şehirlerde showroom'a giren müşteri sayısında önemli ölçüde düşüş yaşandığını belirtmem gerek. Bütün insanlık için önce sağlık temenni ettiğimiz bu zor ve sancılı dönemde, Çin'de üretimin yavaş yavaş yeniden başlaması da aslında iyimser olmak adına güçlü bir işaret."

Çağdaş, Renault MAİS olarak 2020 yılı için farklı senaryolar üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Tüm senaryolara baz teşkil eden ortak noktanın, sürecin uzunluğu olduğunu aktaran Çağdaş, "İyimser senaryoda, ki insanlık adına hepimizin dileği de sanırım bu, ısının artışı ile virüsün yayılma hızının azalması ve ertelenen talebin yaz ayları başında karşılanabilir olması. Bu yılı geçen yıla paralel bir pazar ile kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada da üretimin yüzde 100 kapasite ile ne zaman yeniden hayata geçeceği, otomotivde çarkların dönmeye başlaması için belirleyici olacak." dedi.

"Hükumet bu süreçte desteğini ortaya koydu"

Berk Çağdaş, hükümetin bu süreçte sağlık ve ekonomiye dair aldığı hızlı tedbirlerle desteğini ortaya koyduğunu ifade ederek, "Otomotiv sektörü açısından, diğer ülkelerin sınırlarına yönelik aldığı aksiyonlar nedeniyle öncelikle gümrüklere dair sağlanabilecek kolaylıklar kritik... Diğer yandan yaşadığımız teknolojik dönüşümün tüm operasyonlara yansıması da aslında bu süreçten hepimizin sağlayacağı fayda olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili satıcılara alınacak önlemler konusunda gerekli tavsiyeleri yaptıklarını belirten Çağdaş, "Türkiye'nin en geniş yetkili satıcı ağına sahip olmanın verdiği sorumluluk ile Renault MAİS olarak koronavirüs tehlikesinin minimuma indirilmesi için yetkili satıcılarımıza birtakım önlemler almalarını tavsiye ettik. Tüm yetkili satıcılarımız, son derece duyarlı ve bilinçli davranarak tedbir önerilerimizi süratle hayata geçirdiler, bu süreçte müşterilerimiz ile sosyal medya aracılığıyla aldığımız bu önlemleri paylaşıp bilgilendiriyorlar." ifadelerini kullandı.

"Kapıdan Al-Kapıya Teslim uygulamasına başladık"

Renault MAİS Genel Müdürü Çağdaş, bu süreçte müşterilerin sağlığı için de bazı tedbirler aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Herkes için önce sağlık temenni ettiğimiz bu zor ve sancılı günlerde müşterilerimizin ve ailelerinin sağlığını korumak için araçlarının tüm bakım işlemlerine ait faaliyetleri yetkili satıcılarımız üstleniyor. 'Kapıdan Al-Kapıya Teslim' uygulaması ile müşterilerimizin araçlarını vale hizmeti ile istedikleri yerden alıp istedikleri yere teslim ediyorlar. Ayrıca, müşterilerimiz dilerse araçlarını dezenfekte edip evlerine teslim ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın yayımladığı yeni koronavirüs riskine karşı 14 kuralın yanı sıra showroom ve servislerde periyodik temizliklere ek olarak cihazların, test sürüş ve Renault Yardım araçlarının dezenfektasyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Servis kabul ve teslim randevuları, 30 dakika aralıklar ile organize ediliyor. Yeni araç teslimatlarında danışmanlar, gereken açıklamaları müşterilere videolarımız yardımı ile yapabiliyorlar."

Ambulans, sağlık sektörü araçları, emniyet ve askeri araçlar gibi kamu hizmeti veren araçlara servis hizmetlerinde öncelik verdiklerini belirten Çağdaş, fiziken modelleri incelemek isteyen ve otomobillerini teslim almaya gelen müşterilere, yetkili satıcılar ve şubelerde minimum sayıda personelle hizmet vererek maske takmalarını önerdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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