Renault koronavirüs salgını nedeni ile Çin ve Güney Kore hariç tüm fabrikalarında üretimi durdurdu Renault'dan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada "Grubumuz fabrika olan ülkelerdeki durum müsade eder etmez üretimin yeniden başlayacak ve gerekli önlemler alınarak talep karşılanacak" ifadeleri kullanıldı

Fransız otomotiv devi Renault koronavirüs salgını nedeni ile Çin ve Güney Kore hariç tüm fabrikalarında üretimi durdurduğunu açıkladı. Renault'dan pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada "Grubumuz fabrika olan ülkelerdeki durum müsaade eder etmez üretimine yeniden başlayacak ve gerekli önlemler alınarak talep karşılanacak" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com