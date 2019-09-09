Renault İtalya'dan puanla döndü

09.09.2019 16:16

İki pilotun da ilk beşe girmesiyle, takım İtalya'dan 22 puanla döndü. Bu sonuç Renault F1 Takımı için, Fernando Alonso'nun 2008 Japonya Grand Prix'sinde elde ettiği zaferden bu yana en iyi Grand Prix hafta sonu olarak kayıtlara geçti.

Daniel için 4'üncü sıra Renault renkleriyle elde ettiği en iyi derece olurken, 5'inci sırayı elde eden Nico, takım ile en iyi derecesini egale etti.

Monza yarışında daha parlak bir başlangıca imza atan Nico, açılış turunun 2'inci dönüşünde Daniel'i dışarıdan solladı ve ardından 4'üncü dönüşte Sebastian Vettel'i de geçerek 4'üncü sıraya yükseldi.

Vettel, kısa süre sonra yeniden öne geçmesinin ardından Daniel de Nico'yu geride bıraktı. Daha sonra Vettel'in patinaj yapmasıyla her iki pilot da bir basamak yukarı tırmandı.

Önce Nico orta sertlikteki lastiklere geçmek için 30'uncu turda pit molası verirken, bir tur sonra Daniel aynı nedenle pit molası verdi. Buradan itibaren, Daniel bitiş çizgisine kadar yarışı sakin bir şekilde sürdürürken, Nico da yarışı 5'inci sırada tamamladı.

6'ıncı sırada başladığı yarışı 5'inci sırada tamamlayan Nico Hülkenberg; "Bu sonuç beni çok mutlu etti. Takım bunu hak etti çünkü bizim için zorlu bir yıl oldu, zor anlar yaşadık ve istemediğimiz sonuçlar aldık. Bu yarış, yoğun çalışmaya katkı sunan herkes için güzel bir ödül oldu. Benim için ise kolay bir yarış oldu. İki sollama yaparak güçlü bir başlangıç yapmış oldum ve iyi bir pozisyon elde etmeyi başardım. Buradan sonra, hata yapmayarak ve sakinliğimi koruyarak bu pozisyonu korumam gerekiyordu. Yarış sonunda üzerimde biraz baskı vardı, ancak bunun üstesinden gelmeyi başardım. Daniel'in yarışı hemen önümde tamamlaması sayesinde takım olarak son derece sakin, kontrollü ve çok iyi bir sonuç elde etmiş olduk." dedi.

5'inci sırada başladığı yarışı 4'üncü sırada tamamlayan Daniel Ricciardo; "Bugün bunu hak ettik. Monza'da, şimdiye kadarki en iyi derecemi elde ettim, bunu Renault ile birlikte başarmış olmak harika. Önümdeki mücadelelerin farkındayım ve bunun yüksek puan elde etmek için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Gerek kendim gerekse takım için gerçekten mutluyum. 4'üncü ve 5'inci sıra ile takımın Formula 1'e dönüşünden bu yana en iyi sonucu elde ederek, takım ile gerçekleştirilen yoğun çalışmanın karşılığını almış olduk.Yarış hızımız gerçekten çok iyiydi ve takım için güzel bir ödül oldu. Bu sonuç, bu yıl için gecikmiş bir sonuç oldu, şu anda çok mutluyum!" dedi.

Renault Sport Formula 1 Takım Direktörü Cyril Abiteboul, "Bugünkü sonuç, yalnızca takımın Formula 1'e dönüşünden bu yana en iyi ikili sonucu olmakla kalmıyor, aynı zamanda da Montreal ve Spa'nın ardından takımın, özellikle de geçmişte çok eleştirilen motor tarafında gösterdiği net gelişimi ortaya koyuyor. Böylece rekabetçi bir bileşim ile her şeyin ne kadar kolay olduğu görülmüş oldu. Bu sezonu çok da rahat geçirmediğimizi düşünürsek, bu sonuç benzer sonuçlar almak için bizi iştahlandırdı. Yarışçılarımız rekabetçi bir otomobille neler yapabileceklerini gördüler. Ustalık isteyen durumlar da dahil olmak üzere, tüm yarış boyunca olağanüstüydüler. Önümüzde bu kadar rekabetçi olamayacağımız zorlu yarışlar olduğunu biliyoruz, bu açıdan da bu sonuç takım için iyi oldu." dedi.

Kaynak: Bültenler