Renault Grubu ve STMicroelectronics, güç elektroniği alanında stratejik ortaklık yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Renault Grubu ve STMicroelectronics, güç elektroniği alanında stratejik ortaklık yapacak

Renault Grubu ve STMicroelectronics, güç elektroniği alanında stratejik ortaklık yapacak
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Renault Grubu, 2026'dan itibaren üretilecek elektrikli ve hibrit araçların gelişmiş güç yarı iletkenlerini tedarik etmek üzere STMicroelectronics'i inovasyon ortağı olarak seçti.

Renault Grubu, 2026'dan itibaren üretilecek elektrikli ve hibrit araçların gelişmiş güç yarı iletkenlerini tedarik etmek üzere STMicroelectronics'i inovasyon ortağı olarak seçti.

Renault Mais açıklamasına göre, yapılan stratejik ortaklık çerçevesinde STMicroelectronics, Renault Grubu için batarya elektrikli ve hibrit araçların güç elektroniği sistemlerine yönelik ürün ve çözümler tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve tedarik edecek.

Söz konusu ürün ve çözümler, güç kayıplarını azaltıp verimliliği artırarak elektrikli araçların sürüş menzilini ve şarj sürelerini iyileştirecek. Böylece daha düşük pil maliyetleri, şarj başına daha fazla kilometre, daha kısa şarj süresi ve daha düşük kullanıcı maliyeti olmak üzere bir dizi avantaj ortaya çıkacak.

İki şirket, Renault Grubu'nun STMicroelectronics'e ait genişbant aralıklı yarı iletken teknoloji ve ürünlerini kullanan elektrikli ve hibrit araçlara yönelik uygulamalarının güç performansını iyileştirmek amacıyla birlikte çalışacak.

Renault Grubu'nun Silisyum Karbür (SiC) cihazlar, Galyum Nitrür (GaN) transistörler ve ilgili çözüm ve modüller için gerekli teknoloji ihtiyaçlarını karşılayan verimli, doğru boyutlandırılmış ve modüler bileşenlerin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapılacak. Renault'nun inovasyon ortağı STMicroelectronics, 2026-2030'da bu güç modüllerinin ve transistörlerin yıllık kullanımı için garanti edilen adetleri sağlayacak.

"STMicroelectronics ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, şunları kaydetti:

"Elektrikli ve hibrit araç bataryalarımızın enerji kapasitesini, yolda ve şarj sırasındaki performanslarını daha da iyileştirmek için gelişmiş güç elektroniklerini sistemlerimize entegre etmek ve birlikte yeni teknolojiler geliştirmek üzere pazar lideri STMicroelectronics ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık, boşa harcanan enerjiyi yüzde 45 ve elektrikli güç-aktarma sistem maliyetini yüzde 30 azaltmaya yardımcı olacak önemli bileşenlerin gelecekteki tedarik sürecini güvence altına alıyor. Ek olarak, elektrikli araçları uygun fiyatlı, karlı ve popüler yapma hedefimizi gerçekleştirmemize yardımcı oluyor."

"Renault Grubu'nun yeni nesil elektrikli ve hibrit platform stratejisini destekleyeceğiz"

STMicroelectronics Başkan ve CEO'su Jean-Marc Chery ise "ST, mobilite endüstrisinin elektrikli platformlara geçmesini sağlayan gelişmiş güç yarı iletkenlerinin geliştirilmesinde ön saflarda yer alan bir dünya devi. Silisyum Karbür ve Galyum Nitrür gibi gelişmiş malzemelere dayanan daha verimli ürün ve çözümlerle Renault Grubu'nun yeni nesil elektrikli ve hibrit platform stratejisini destekleyeceğiz. ST ve Renault Grubu, daha sürdürülebilir bir ulaşım için ortak bir vizyonu paylaşıyor. Bu ortaklık, ulaşım endüstrisi ve tedarik zinciri tarafından başlatılan karbon nötr sürecinde önemli bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir teknoloji, hem Renault Grubu'nun hem de STMicroelectronics'in vizyon ve çözümlerinin merkezinde yer alıyor.

Renault Grubu, 2040 yılına kadar Avrupa'da ve 2050 yılına kadar dünya genelinde karbon nötr olmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Brad Pitt Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Burak Elmas Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Renault Grubu ve STMicroelectronics, güç elektroniği alanında stratejik ortaklık yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 15:38:16. #1.15#

title