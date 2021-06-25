Renault Grubu ve STMicroelectronics, güç elektroniği alanında stratejik ortaklık yapacak

Renault Grubu, 2026'dan itibaren üretilecek elektrikli ve hibrit araçların gelişmiş güç yarı iletkenlerini tedarik etmek üzere STMicroelectronics'i inovasyon ortağı olarak seçti.

Renault Grubu, 2026'dan itibaren üretilecek elektrikli ve hibrit araçların gelişmiş güç yarı iletkenlerini tedarik etmek üzere STMicroelectronics'i inovasyon ortağı olarak seçti.

Renault Mais açıklamasına göre, yapılan stratejik ortaklık çerçevesinde STMicroelectronics, Renault Grubu için batarya elektrikli ve hibrit araçların güç elektroniği sistemlerine yönelik ürün ve çözümler tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve tedarik edecek.

Söz konusu ürün ve çözümler, güç kayıplarını azaltıp verimliliği artırarak elektrikli araçların sürüş menzilini ve şarj sürelerini iyileştirecek. Böylece daha düşük pil maliyetleri, şarj başına daha fazla kilometre, daha kısa şarj süresi ve daha düşük kullanıcı maliyeti olmak üzere bir dizi avantaj ortaya çıkacak.

İki şirket, Renault Grubu'nun STMicroelectronics'e ait genişbant aralıklı yarı iletken teknoloji ve ürünlerini kullanan elektrikli ve hibrit araçlara yönelik uygulamalarının güç performansını iyileştirmek amacıyla birlikte çalışacak.

Renault Grubu'nun Silisyum Karbür (SiC) cihazlar, Galyum Nitrür (GaN) transistörler ve ilgili çözüm ve modüller için gerekli teknoloji ihtiyaçlarını karşılayan verimli, doğru boyutlandırılmış ve modüler bileşenlerin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapılacak. Renault'nun inovasyon ortağı STMicroelectronics, 2026-2030'da bu güç modüllerinin ve transistörlerin yıllık kullanımı için garanti edilen adetleri sağlayacak.

"STMicroelectronics ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, şunları kaydetti:

"Elektrikli ve hibrit araç bataryalarımızın enerji kapasitesini, yolda ve şarj sırasındaki performanslarını daha da iyileştirmek için gelişmiş güç elektroniklerini sistemlerimize entegre etmek ve birlikte yeni teknolojiler geliştirmek üzere pazar lideri STMicroelectronics ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık, boşa harcanan enerjiyi yüzde 45 ve elektrikli güç-aktarma sistem maliyetini yüzde 30 azaltmaya yardımcı olacak önemli bileşenlerin gelecekteki tedarik sürecini güvence altına alıyor. Ek olarak, elektrikli araçları uygun fiyatlı, karlı ve popüler yapma hedefimizi gerçekleştirmemize yardımcı oluyor."

"Renault Grubu'nun yeni nesil elektrikli ve hibrit platform stratejisini destekleyeceğiz"

STMicroelectronics Başkan ve CEO'su Jean-Marc Chery ise "ST, mobilite endüstrisinin elektrikli platformlara geçmesini sağlayan gelişmiş güç yarı iletkenlerinin geliştirilmesinde ön saflarda yer alan bir dünya devi. Silisyum Karbür ve Galyum Nitrür gibi gelişmiş malzemelere dayanan daha verimli ürün ve çözümlerle Renault Grubu'nun yeni nesil elektrikli ve hibrit platform stratejisini destekleyeceğiz. ST ve Renault Grubu, daha sürdürülebilir bir ulaşım için ortak bir vizyonu paylaşıyor. Bu ortaklık, ulaşım endüstrisi ve tedarik zinciri tarafından başlatılan karbon nötr sürecinde önemli bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir teknoloji, hem Renault Grubu'nun hem de STMicroelectronics'in vizyon ve çözümlerinin merkezinde yer alıyor.

Renault Grubu, 2040 yılına kadar Avrupa'da ve 2050 yılına kadar dünya genelinde karbon nötr olmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak