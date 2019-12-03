Renault Grubu ve Nino Robotics'ten engel tanımayan iş birliği

03.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:30

Renault Grubu, engelli bireylerin hareket özgürlüğüne destek olacak yeni çözümlere imza atmak üzere teknoloji tasarım şirketi Nino Robotics ile iş birliği yaptı.

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşma ile Renault Grubu, hareket kısıtlı kişilerin ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde herkes için sürdürülebilir ve ulaşılabilir mobilite çözümleri geliştirme misyonunu devam ettirecek.

İşbirliği kapsamında Renault Grubu Sosyal ve Sürdürülebilir Etki Departmanı, mobilite alanında güçlü toplumsal etki yaratma potansiyeli olan projeleri destekleyen Mobilize Invest şirketi aracılığıyla Nino Robotics'e finansal katkı sağlayacak ve Renault Grubu mühendisleri ile özel çalışmalar yürüterek bir sponsorluk planı oluşturacak.

Uygun ulaşım çözümlerine yönelik algıyı değiştirmeyi amaçlayan yeni alternatif oturma düzenine sahip, kişisel taşıma aracı tasarımcısı Nino Robotics'in büyümesini desteklemek ve özellikle yakın gelecekte piyasaya süreceği elektrikli aracı NINO4'ün üretim hacminin endüstriyel ölçekte artırmak hedefleniyor.

-" Renault Grubu'nun stratejisi ve toplumsal taahhütleri ile örtüşüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın Proje Direktörü ve Nino Robotics'in akıl hocası Pierrick Cornet, "Nino Robotics'in mobilite vizyonunun elektrikli, bağlanırlık özellikli ve mümkün olduğunca çok insan için ulaşılabilir çözümler yaratmayı içeriyor. Bu da Renault Grubu'nun stratejisi ve toplumsal taahhütleri ile örtüşüyor. Bir akıl hocası olarak, misyonum Nino Robotics ile otomotiv dünyası arasındaki potansiyel bağları ortaya çıkarmak ve deneyim paylaşımına olanak sağlamak." ifadelerini kullandı.

Nino Robotics arasında bilgi ve uzmanlık alışverişini teşvik edecek olan bu anlaşmayı gerçekleştirmekten çok mutlu olduklarını kaydeden Cornet, "Bu iş birliği ben de dahil olmak üzere Grubun birçok çalışanının 'toplum menfaatine yönelik hedefleri olan faaliyetlerde bulunma arzumuzu' gerçekleştirmemize olanak sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Nino Robotics Üst Yöneticisi (CEO) Pierre Bardina ise Nino Robotics'in, az yürüyebilen, yürümede zorluk çeken ya da hiç yürüyemeyenlerin hareket edebilme ihtiyaçlarını karşılamak için kurulduğunu bildirdi.

Bardina, şunları ifade etti:

"NINO4'ün konsepti, ezber bozan bir tasarıma sahip küçük bir elektrikli aracı kullanma arzusu yaratmaya dayalı. NINO4'ü yaşlılar, engelli bireyler ve hareket kabiliyeti kısıtlı olan herkes geçici ya da kalıcı olarak kullanabilir.

Çünkü Nino Robotics'in tasarımı özgüveni önemli düzeyde artırıyor, kullanıcılarının sosyalleşmesini sağlıyor ve onlara hem duygusal hem fiziksel anlamda moral katarak olumlu etki yaratıyor. Nino Robotics tarafından tasarlanan araçları mobilite, modernlik ve bağlanırlık sunan sosyal makineler olarak tanımlayabiliriz."

-NINO4çok daha farklı bir alternatif sunmayı hedefliyor

Nino Robotics'in kurucusu Pierre Bardina, NINO4 ile hareket etme kabiliyeti kısıtlı olan engelli bireylere yönelik sıkça sunulan çözümlerden çok daha farklı bir alternatif sunmayı hedefliyor. Oldukça dikkat çekici, şık ve renkli tasarımının yanı sıra, minimum yer gerektiren boyutu ile de öne çıkan bu "alternatif oturma düzenine sahip kişisel taşıma aracı" ayrıca, kullanıcılara akü seviyesi, hız ve gidilen mesafe gibi verileri sunan bağlanırlık özelliğine sahip olacak.

"Beni Takip Et" fonksiyonu ile araç, üçüncü şahısların NINO4'e ve kullanıcısına otomatik-takip özelliği sayesinde kılavuzluk etmesine olanak sağlayacak. Günümüze dek, Nino Robotics şirketi engelli bireylere yönelik Nino- kendi kendini dengeleyen kişisel taşıyıcı ve One- tekerlekli sandalyeler için tasarlanmış scooter olmak üzere iki farklı ürün geliştirdi ve piyasaya sürdü.

Kaynak: AA