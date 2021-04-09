Renault Grubu "Software Republique" için iş birliğine gitti

Renault Grubu, Atos, Dassault Systemes, STMicroelectronics ve Thales şirketleriyle akıllı ve sürdürülebilir mobilite odaklı yeni bir açık ekosistem olan "Software Republique" için güçlerini birleştiriyor.

Renault Grubu, Atos, Dassault Systemes, STMicroelectronics ve Thales şirketleriyle akıllı ve sürdürülebilir mobilite odaklı yeni bir açık ekosistem olan "Software Republique" için güçlerini birleştiriyor.

Renault Grubu açıklamasına göre, sırasıyla Atos, Dassault Systemes, Renault Grubu, STMicroelectronics ve Thales Genel Müdürleri Elie Girard, Bernard Charles, Luca de Meo, Jean-Marc Chery ve Patrice Caine, bugün inovasyon ve akılı mobilite için yeni bir ekosistem olan Software Republique için güçlerini birleştirmeye yönelik hedeflerini duyurdu.

Ortaklar birbirini tamamlayıcı nitelikteki uzmanlıklarını bir araya getirerek birlikte yazılım geliştirmeyi ve pazarlamayı planlarken, şehirler, işletmeler ve şehir sakinleri için zenginleştirilmiş sürdürülebilir mobilite sunmayı hedefliyor. Yapay zeka, siber güvenlik, bağlanabilirlik, gömülü elektronik sistemler ve sanal ikiz teknolojisi bu yeni ürün ve hizmetlere katkı sunacak. Otomotiv ve teknoloji alanlarının beş lider şirketi tarafından kurulan bu açık inovasyon ekosistemine yeni üyeler katılacak ve bu ekosistem açık iş birlikleri geliştirecek.

Bir egemenlik konusu

Boston Consulting Group şirketine göre, küresel mobilite pazarı 2035 itibariyle yüzde 60 büyüyerek 11 trilyon avroya erişecek. Bu büyümenin ana kaynağı olarak da, küresel mobilite pazarındaki payı yüzde 5'ten yüzde 45'e çıkacak olan elektrikli araçlar, yeni bileşenler, yeni satış sonrası hizmetler ve diğer katma değerli hizmetler gibi gelişmeler gösteriliyor. Diğer kıtalardaki devlet desteği alan ana endüstriyel aktörler şimdiden gelişmiş entegrasyon stratejileri sayesinde bu yeni teknolojilerden birçoğunu ortaya çıkarmak için kendilerini konumlandırıyorlar. Software Republique kurucu üyeleri, bu alanda egemenliklerini sağlamayı hedefleyen sürdürülebilir bir ekosistemi birlikte oluşturmanın Fransa ve Avrupa için aciliyet taşıdığını belirttiler.

Adapte edilmiş ve çevik bir mobilitenin hayata geçirilmesini sağlayacak akıllı mobilite sistemlerini birlikte geliştirerek pazarlamak için, şu üç ana iş birliği alanı belirlendi:

"Araç ile aracın dijital ve fiziksel ortamı arasındaki bağlanabilirliği kolaylaştırmak için akıllı sistemler, bölgeler ve şirketler için akış optimizasyonu sağlamak için simülasyon ve veri yönetim sistemleri, şarj deneyimini kolaylaştırmak için enerji ekosistemi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu