Renault Grubu Satış Rakamında Rekora İmza Attı

CARMEDYA.COM – Renault Grubu, 2017 yılında satışlarında 5 yıl üst üste artış yaparak 3 milyon 761 bin 634 satış adedi gerçekleştirdi. Yüzde 2,3 büyüyen pazarda Renault Grubu (Lada dahil), binek + hafif ticari dünya satışlarında yüzde 8,5'lik bir artış kaydetti.

Renault Grubu satış rakamında rekora imza attı



Grup'un pazar payı 2016'ya göre 0,2 puan artış ile yüzde 4 olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarında ise 462 bin 859 satış adedi satan Grup, 2016 yılına göre yüzde 4,1'lik bir artış sağladı. Renault ve Dacia markaları sırasıyla 2 milyon 670 bin 982 adet ve 655 bin 235 adet ile rekor satış gerçekleştirdi. Lada'nın satışları 17,8 oranında artış kaydederek 335 bin 564 adet olurken, Renault Samsung Motors'un satışları yüzde 10,1 düşüş ile 99 bin 846 adet olarak gerçekleşti.

Renault, tek başına satışını yüzde 3,7 arttırdı ve pazar payı yüzde 8,2'ye yükseldi. Megane Ailesi Renault'nun satışlarının artmasında önemli rol oynadı. Elektrikli otomobil pazarında yüzde 23,8'lik pazar payı ile liderliğini sürdürüyor. Marka, satışlarını yüzde 38 arttırdı. Avrupa'nın en çok satılan elektrikli otomobili ZOE'nin satışlarında ise yüzde 44 artış kaydedildi.

Dacia, 2018 yılı başında lanse edilecek Yeni Duster'ın katkısı olmaksızın, satışlarını yüzde 11.7 arttırarak 463 bin 712 adet ile Avrupa rekoruna imza attı. Markanın pazar payı ise 0,2 puan artış ile yüzde 2,6'ya ulaştı. Bu artış, 2016 yılının sonunda ikinci fazı lanse edilen Sandero'nun elde ettiği başarılı sonuçlar sayesinde elde edildi.

Avrupa dışında yer alan bölgelerin tümünde satış hacmini ve pazar payını artıran Renault Grubu'nun satışları, yüzde 3,3 büyüyen pazarda yüzde 11,6 artış gösterdi. Avrupa dışındaki satış rakamı, toplam satışların yüzde 49,2 oranında önemli bir bölümünü oluşturuyor.

The post Renault Grubu satış rakamında rekora imza attı appeared first on Carmedya.