Renault Grubu, otomobil aksesuarları geliştirmek için Türkiye'ye mühendislik ekibi kuruyor

Türkiye'deki satış sonrası mühendislik operasyonlarına 2018 yılı itibarıyla ağırlık vermeye başlayan Renault Grubu, Oyak Renault çatısı altında bulunan Global iş Hizmetleri Direktörlüğü bünyesinde, başta mühendislik, satınalma ve pazarlama olmak üzere satış sonrası ekibi kuruyor.

Türkiye'deki satış sonrası mühendislik operasyonlarına 2018 yılı itibarıyla ağırlık vermeye başlayan Renault Grubu, Oyak Renault çatısı altında bulunan Global iş Hizmetleri Direktörlüğü bünyesinde, başta mühendislik, satınalma ve pazarlama olmak üzere satış sonrası ekibi kuruyor.

Şirket açıklamasına göre, birinci etap işe alım operasyonlarını tamamlayan satış sonrası ekibi, projelerin iş transferi süreçlerini de tamamladı.

Renault Grubu'nun otomobil projeleri ile eş zamanlı olarak aksesuar geliştirme çalışmalarını da Türkiye'den yürütecek olan mühendislik ekibi aynı zamanda, Fransa'daki merkez satış sonrası mühendislik ekibiyle beraber inovasyon çalışmaları da yürütecek.

Ekibin hedefleri arasında, yüksek teknoloji aksesuarlar alanında pazarın öncülerinden olan Uzak Doğulu firmalar ile Türk firmalar arasında olası iş birliği yapılarının kurulmasına ortam sağlamak olacak. Bu amaçla Türkiye Satış Sonrası Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı geniş bir katılımla online olarak gerçekleşti. Proje kapsamında, ağırlıklı Türkiye pazarı satış hacimleri çerçevesinde çalışan Türk aksesuar tedarikçilerine dünya pazarlarına ulaşma fırsatı da sunulacak.

Renault Grubu'nun Renault, Dacia ve Lada markalarına ait otomobil projelerine yönelik satış sonrası aksesuarlarının önemli bir bölümü, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları bünyesinde yeni kurulan satış sonrası mühendislik ekibi tarafından geliştirilecek. Renault Grubu, geliştirilecek otomobil aksesuarlarının satınalma ve iş geliştirme/pazarlama operasyonlarının bir kısmını da yine Türkiye'den yürütecek.

"Türk tedarikçilerimizin uluslararası pazarlara açılmasında önemli bir fırsat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Satış Sonrasından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hakan Doğu, "Grubumuzun otomobil projelerine yönelik satış sonrası aksesuarlarını, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları bünyesinde kurulan satış sonrası hizmetler ekibimizin Fransa'daki mühendislik ekipleriyle ortaklaşa geliştirecek olması Türkiye pazarına ve grubun en verimli tesislerinden Oyak Renault'a olan güvenin bir göstergesidir. Yeni organizasyonumuzla global ölçekte aksesuar ürünleri satınalma operasyonları da artık büyümekte olan Türk satınalma ekibinin katkıları ile yönetilecek. Bu gelişme, otomobil ve aksesuar dünyasında çalışan Türk tedarikçilerimizin uluslararası pazarlara açılmasında önemli bir fırsat olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık