Renault Grubu, İlk Yarıda Pazar Payını Arttırdı

Renault Grubu (Renault+Dacia), 75 bin 130 satış adedi ile pazar payını yüzde 0,7 artırarak yüzde 18,7 paya ulaştı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Grubu, bu yılın ilk yarısında 75 bin 130 satış adedi ile pazar payını yüzde 0,7 arttırdı. Grup, toplam pazardan yüzde 18,7 pay elde etti.



Renault, yılın ilk yarısında 54 bin 947 satış adedi ve toplam pazardan elde ettiği yüzde 13,7 pay ile toplam pazar liderliğini koruyor.



Gerçekleştirdiği 48 bin 779 adet satış ve binek otomobil pazarından aldığı yüzde 15,9 pay ile Renault, binek otomobil pazarında da liderliğini sürdürdü.



Megane Sedan ve Clio modelleri Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk 3 modeli arasında yerini alıyor. Megane Sedan 16 bin 750 satış rakamı ile ikinci ve Clio HB 13 bin 978 adet ile üçüncü sırada bulunuyor.



Dacia, toplam pazardan elde ettiği yüzde 5 pay ve kaydettiği 20 bin 183 satış adedi ile altıncı marka konumunda yer alıyor.



Dacia ilk 6 ayda Türkiye'nin lider 4x4 markası durumunda bulunuyor.



Dacia markasının beğenilen modeli Duster, C SUV segment lideri olurken, Lodgy, C4 segment lideri olarak yer alıyor.



"Yerli otomobil satışlarında liderliğimizi de yılın ilk yarısında koruduk"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Grubu Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, 17 yıllık binek otomobil liderliklerinin yanı sıra 2017'nin ilk yarısını toplam pazar lideri olarak tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk 3 modelinin ikisi Renault markasına ait. Bu başarılı sonuçlardan duyduğumuz mutluluğun yanı sıra ülkemizin en çok tercih edilen modellerinin yerli olmasından da ayrıca gurur duyuyoruz. İhracatın lokomotif sektöründe yerli üretim yapan bir marka olarak, Megane Sedan ve Clio ailesi ile pazarda yerlilik oranının yükseltilmesine yaptığımız katkıdan ayrıca memnunuz. Renault olarak 33 bin 586 adet ile yerli otomobil satışlarında liderliğimizi de yılın ilk yarısında koruduk. Pazar, bu yıl öngördüğümüz trendde ilerliyor. 2017 yılını 870-890 bin bandında tamamlayacağımızı öngörüyoruz."