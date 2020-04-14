Renault Grubu, Çin için yeni stratejisini belirledi Renault Grubu, Çin pazarına yönelik olarak iki temel ürün grubu olan elektrikli araçlar ve hafif ticari araçlar üzerine kurulu yeni stratejisini açıkladı.

Renault Grubu, Çin pazarına yönelik olarak iki temel ürün grubu olan elektrikli araçlar ve hafif ticari araçlar üzerine kurulu yeni stratejisini açıkladı.

Şirketten yapılan açıkalamaya göre, Renault Grubu Dongfeng Renault Automotive Company LTD şirketindeki hisselerini Dongfeng Motor Corporation'a devredecek, DRAC, Renault markasıyla ilişkili faaliyetlerini durduracak.

Renault Grubu hafif ticari araç faaliyetlerini, Jinbei'nin Renault iş birliğinden gelen teknik bilgisinin faydasıyla Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. (RBJAC) üzerinden yürütecek. Ayrıca, grup içten yanmalı motorlu binek araçlarla ilgili faaliyetlerini Dongfeng Motor Corporation'a devredeceği bir hisse ön devir anlaşması imzalandı. DRAC, bu anlaşma sonrasında Renault markasıyla ilişkili faaliyetlerini durduracak.

Marka, Çin'deki 300 bin müşterisine Renault bayileri ve İttifak iş birliği üzerinden yüksek kaliteli satış sonrası hizmet sağlamaya devam edecek. Renault marka binek araçlar için yapılacak diğer geliştirmelerin ayrıntıları, Renault Grubu'nun yeni orta vadeli gelecek planında yer alacak.

Ayrıca, Renault ve Dongfeng, DRAC'a parça tedariki ve Dongfeng Automobile Co., LTD şirketine dizel lisansı gibi yeni nesil motor konularında Nissan ile iş birliğine devam edecek. Renault ve Dongfeng akıllı bağlı araçlar alanında da yenilikçi iş birliği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe Renault Çin bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Francois Provost, "Geleceğin temiz ulaşımının iki ana etkeni olan elektrikli araçlara ve hafif ticari araçlara yoğunlaşacak ve Nissan ile ilişkimizden daha verimli bir biçimde faydalanacağız." ifadelerini kullandı.

Hafif ticari araçlar pazarında yukarı yönlü istikrar bekleniyor

Açıklamaya göre, artan şehirleşme hızı, büyüyen e-ticaret, şehir içi ulaşım planları ve müşterilerin esnek kullanım alışkanlıkları Çin'de hızla değişen hafif ticari pazarının öne çıkan özellikleri olarak yer alıyor. 2019'da 3,3 milyona ulaşan bu pazarın yukarı yönlü istikrarını koruyacağı tahmin ediliyor.

Aralık 2017'de faaliyetlerine başlayan Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. (RBJAC) şirketinin, Renault Grubu'nun Çin'deki hafif ticari araçlar faaliyetlerinin güvenilir ortağı olduğu belirtilen açıklamada, "Renault Grubu, Avrupa'da hafif ticari araçların yanı sıra elektrikli hafif ticari araç alanındaki satış hacmi ile piyasa lideri konumundadır. Öte yandan Jinbei, 2019 yılında Çin'de 1,5 milyon müşteri ve yaklaşık 162 bin satış ile köklü bir markadır. RBJAC, Renault uzmanlığı ve teknolojileriyle Jinbei modellerini modernleştirirken, 2023 için toplam 5 ana model ile ürün grubunu genişletiyor. Gelecekte ihracat yapmak da şirketin planları arasında yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

Çin, elektrikli araç pazarında lider

Yeni Çin stratejisi, Renault'nun rekabet avantajlarını güçlendirerek şirketin Çin piyasasında uzun süre kalmasını destekleyecek ve İttifak'ın yeni "lider-takipçi" konsepti dahilinde Nissan ile olan sinerjisini en üst düzeye çıkaracak.

Açıklamada, geçen yıl satılan 860 bin elektrikli araç ile Çin'in dünyanın açık ara en büyük elektrikli araç piyasası konumunda olduğu belirtilirken, elektrikli araç satışlarının 2030 yılına kadar Çin pazarında yüzde 25'e ulaşacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Elektrikli araç üretimi alanında öncü konumda bulunan Renault Grubu, 2011 yılından bu yana dünya çapında 270 bin elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Bu durum, A segmentinde en iyi yerel otomobil üreticileriyle yarışabilecek ilk elektrikli otomobili olan Renault City K-ZE'nin başarılı lansmanının da ortaya koyduğu üzere, Renault Grubu ve ortaklarına Çin'de güçlü bir rekabet avantajı sağlıyor.

Renault Grubu, eGT bünyesinde Nissan ve Dongfeng ile olan ortaklığını güçlendirerek K-ZE'yi tüm dünyada tercih edilen bir araç yapmayı öngörüyor. Avrupa pazarı için "Dacia Spring" konseptini temel alan bir model ise 2021 yılından itibaren satışa sunulacak.

JMEV, kurulduğu 2015 yılından bu yana elektrikli araç sektöründe atak ve üretken bir oyuncu olarak tanınıyor. Renault'nun kalite ve teknoloji desteğiyle JMEV'in, 2022 yılında dört ana model ile Çin elektrikli araç pazarının yüzde 45'ine hakim olması öngörülüyor.

Kaynak: AA