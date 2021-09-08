Renault'dan eylül ayına özel kampanyalar

Renault'da eylül ayına özel sıfır faiz, takas indirimleri ve birçok kampanya devam ediyor.

Renault'da eylül ayına özel sıfır faiz, takas indirimleri ve birçok kampanya devam ediyor.

Renault Mais açıklamasına göre, Renault'nun 2021 model otomobillerinden yeni Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, yeni Megane sedanın Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla sahiplerini bekliyor.

Sınırlı sayıdaki 2021 model yeni Taliant, yeni Clio, ZOE ve yeni Megane versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirim fırsatı da eylül ayında sunuluyor.

Renault Finans'tan kredi kullananlar, 2021 model yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 157 bin 900 TL, ZOE'ye ise 316 bin 900 TL'lik fiyatla sahip olabiliyor.

Sağlık çalışanlarına ve çevrim içi satışa özel fırsatlar

Renault'nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanları ile "satinal.renault.com.tr" platformu üzerinden gerçekleşen çevrim içi satışlarda Renault Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor.

Ayrıca, aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.

Aşı seferberliğine destek sürüyor

Ayıca Renault'nun tüm binek modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, en az 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan müşterilere özel, +1 yıl garanti (Maxxi Warranty) ürününün satın alınması durumunda araç fiyatında 1.000 TL indirim sunuluyor.

Salgın döneminde aşılanma sürecini desteklemeyi hedefleyen özel kampanya, eylül sonuna kadar Renault yetkili satıcılarında tüketicileri bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak