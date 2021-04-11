Renault'dan bahar fırsatları
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Renault'dan bahar fırsatları

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Renault'dan bahar fırsatları

Renault'ya baharda sahip olmak isteyenler, avantajlı fiyat fırsatlarıyla buluşuyor.

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Renault'ya baharda sahip olmak isteyenler, avantajlı fiyat fırsatlarıyla buluşuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nisan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki yeni Megane Sedan modeline 194 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit avantajlarından yararlanabiliyor.

B-HB segmentinin açık ara lideri olan yeni Clio, 153 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit fırsatıyla bayilerde sahiplerini bekliyor.

2020 model yılı Kadjar modelleri ise nisan ayına özel 332 bin TL'den satışa sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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