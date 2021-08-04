Renault'dan ağustos kampanyası
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Renault'dan ağustos kampanyası

Renault'dan ağustos kampanyası
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Renault, ağustos ayında da avantajlar sunmaya devam ediyor.

Renault, ağustos ayında da avantajlar sunmaya devam ediyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre şirket, ağustos ayında sıfır faiz ve cazip fırsatlar sunuyor.

Bu çerçevede 2021 model otomobillerinden yeni Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla satışa sunuluyor.

Ayrıca Yeni Taliant, Yeni Clio ve Yeni Megane Sedan'ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirimi de tüketicileri bekliyor.

Renault Finans'tan kredi kullananlar 2021 model yılı otomobillerden sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 163 bin 400 TL, ZOE'ye ise 316 bin 900 TL'lik avantajlı fiyatlarla sahip olabiliyor.

Renault'nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanları ile satinal.renault.com.tr platformu üzerinden gerçekleşen online satışlarda Renault Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor.

Ayrıca aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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