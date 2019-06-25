Renault Clio'nun Motor Sporları Versiyonları Duyuruldu

Renault'un B segmentindeki iddialı arabası Clio, yenilendikten sonra daha üst segmentteki araçlarla karşılaştırılmaya başlanmıştı. Bazı kişiler ise yeni aracın çok iyi makyajlandığını ancak genel olarak daha üst segment bir araç olmadığını söylemişti.

Fransız menşeli şirket, Grand Clio Cup-Rally ve RX modellerini tanıttı. Bu modellerde aracın kafesi güçlendirilmiş durumda. Yani yarışlarda kafes kısmı daha dayanıklı bir yapıya sahip olacak.

Siyah renkli araçların üzerinde fosforlu sarı detay çizgileri yer alıyor. Bu detaylar ve aracın C şeklindeki LED farları büyük dikkat çekiyor. Çizgiler genel olarak tampon etrafına yerleştirilmiş durumda.

Araçların bagaj üzeri kanatlarında Reanult Sport logosu yer aldı. Bu logoyu karbon detaylarla öne çıkaran Fransız firma, aracın hem kokpitini hem de yürüyen aksamını güçlendirdi. Firma daha sonra araç üstüne modifikasyon parçaları yerleştirecek.

Fransız firmadan bir temsilci, aracın farklı şartlar için farklı modelleri olduğunu belirtiyor. Çakıl yollar için 15, asfalt için 16 ve kupa yarışlarına özel 17 inç lastik setlerinden birini tercih etmek mümkün oluyor.

Clio RS serisi, ayarlanamayan Bos marka süspansiyona ve sıralı vites sistemine sahip. Yarışlara özel olarak üretilen bu modellerde daha gelişmiş soğutma sistemleri ve FIA onaylı yakıt hücreleri kullanılıyor. Aracın motoru ise Daimler ile birlikte hazırlanan 1.3T motor olarak seçildi.

Araçlarda 168 ve 177 PS'lik motorlar kullanılıyor. (PS, beygir gücü anlamına geliyor ama bildiğimiz anlamdaki beygir gücü anlamına gelmiyor. PS, Alman Standartlar Enstitüsü'nün belirlediği ölçüyü esas alır. Alman atları biraz daha güçsüz galiba zira bu değer, bizim kullandığımız beygir gücünden biraz daha düşük bir gücü ifade eder.) Turbo şarjlı 4 silindirli motorlar, sırasıyla 280 ve 320 nm tork üretiyorlar. Her iki araçta da Sadece 5 vitesli sıralı şanzıman kullanılıyor. Renault, modellerin üretimine Ekim 2019'da başlayacak.