Renault, aşı seferberliğine destek veriyor
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Renault, aşı seferberliğine destek veriyor

Renault, aşı seferberliğine destek veriyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Renault, en az 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan müşterilerine özel +1 yıl garanti tutarı kadar indirim hediye ediyor.

Renault, en az 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan müşterilerine özel +1 yıl garanti tutarı kadar indirim hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault, Kovid-19 salgınına karşı aşı seferberliğine yeni kampanyasıyla katkı sağlıyor.

Kampanya kapsamında Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg hariç tüm binek modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, en az 2 doz Kovid-19 aşısı olan müşterilere özel, +1 yıl garanti (Maxxi Warranty) ürününün satın alınması durumunda araç fiyatında 1.000 TL indirim sunuluyor.

Salgın döneminde aşılanma sürecini desteklemeyi hedefleyen özel kampanya, eylül sonuna kadar Renault yetkili satıcılarında tüketicileri bekliyor.

Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda perakende satın alımda geçerli olan ilgili kampanyalı faiz oranları, Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ve Maxxi Warranty ile birlikte geçerli oluyor. Ruhsat sahibinin, aşıyı olanın kendisi olması gerekiyor. İlgili hak, aynı soyadına sahip olunsa dahi bir başkasına devredilemiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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