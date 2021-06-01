Renault Arkana için yeni motor seçenekleri

Yüksek hacimli bir üreticiden çıkan SUV-Coupe olan yeni Renault Arkana'ya yeni E-TECH 145 hibritin yanı sıra 12V mikro hibrit 1.3 TCe 160 benzinli motor eklendi.

Yüksek hacimli bir üreticiden çıkan SUV-Coupe olan yeni Renault Arkana'ya yeni E-TECH 145 hibritin yanı sıra 12V mikro hibrit 1.3 TCe 160 benzinli motor eklendi.

Şirket açıklamasına göre, lansmanından bu yana Avrupa'da 10 binden fazla alıcı bulan modele gelen yeni motor seçenekleri, bu başarıyı daha da ileri taşımaya yardımcı olacak. Mart ayında Avrupa lansmanı gerçekleştirilen yeni Renault Arkana, E-TECH 145 hibrit motor ile sunuluyor. Modelin 1.2 kWh 230 V batarya ile donatılmış tam hibrit çözümü, fişe takmayı gerektirmeksizin elektrik enerjisinin tüm avantajlarını sağlıyor.

Tasarım, genişlik ve teknolojiden ödün vermeyen SUV-coupe modelinin direksiyonunda tamamen elektrikli modda WLTP standartlarında şehirdeki sürüş süresinin yüzde 80'ine ulaşılabiliyor. Kullanım koşullarına bağlı olarak, tam elektrikli sürüş modu menzili 3 kilometreyi bulabiliyor.

Doğrudan Formula 1 araçlarından uyarlanan E-TECH teknolojisi ve özellikle geleneksel bir SUV araçtan yüzde 25 daha verimli olan 0,72'lik SCX gibi otomobil aerodinamiğindeki inovasyonlar sayesinde yeni Renault Arkana E-TECH Hibrit, 4,8 l/100 km tüketim ve 108 g CO2/km emisyona sahip bulunuyor.

C segmentinde yer alan SUV-Coupe, E-TECH hibrit sistemini arka aksta barındırıyor. Böylece kompakt yapısı sayesinde iç yanmalı motor versiyonlarla aynı iç hacmini sunuyor. Yeni Renault Arkana'nın sportif RS line versiyonu standart olarak e-shifter vitesle birlikte geliyor.

12V mikro hibrit benzinli ürün gamı eklendi

E-TECH 145 hibrit motora ek olarak Renault Arkana 1.3 TCe benzinli ürün gamını 12V mikro hibrit sistemi ile birlikte sunuyor. Mart ayından bu yana görülen TCe 140 versiyonun ardından, Arkana modellere ikinci ve daha güçlü bir 12V mikro hibrit benzinli ürün gamı eklendi. Bu yeni versiyonda 1.3 litrelik motor 160 bg sunuyor ve 5,7 l/100km tüketime ve 130g CO2/km emisyon değerlerine sahip bulunuyor. Ortalama yakıt tüketimini yüzde 8 ve CO2 emisyonlarını yüzde 8,5 azaltan bu 12V mikro hibrit teknolojisi gözle görülür bir katkı sunuyor.

Renault Arkana aynı zamanda tüm TCe 140 ve160 motorlarla birlikte yeni bir özellik olan Sailing Stop işleviyle sunuluyor. Müşteri tarafından Multi-Sense ile (my sense veya eco modu) etkinleştirilip devre dışı bırakılabilen bu işlev, 30 ve 140 km/s hızları arasında aracı rölantiye alarak CO2 emisyonunu 4 gram daha azaltıyor.

Yeni hibrit motor E-TECH 145'in şu özellikleri bulunuyor:

"230V 1.2kWh batarya ile yeni E-TECH 145 bg hibrit motor. Şehir içinde yüzde 80'e kadar tam elektrikli sürüş ve yüzde 40'a kadar daha az yakıt tüketimi. 3 kilometreye kadar tam elektrikli sürüş menzili. 4,8 l/100 km tüketim ve 108 g CO2/km emisyon."

12V mikro hibrit sistemli yeni 1.3 TCe 160 motorda ise şu özellikler yer alıyor:

"12V mikro hibrit sistemi 1.3 TCe motor ile 160 bg güç sağlıyor: Yüzde 8 daha az yakıt tüketimi ve daha düşük CO2 emisyonu (-yüzde 8,5). 5,7 l/100 km tüketim ve 130 g CO2/km emisyon"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık