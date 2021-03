Ren Coin nedir? (16 Mart) Ren (REN) Coin yorum ve grafiği

Ren bugünkü fiyatı ₺8,04 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺707.334.578 TRY. Ren son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #75, piyasa değeri ₺8.009.682.941 TRY. Dolaşımdaki arz 996.163.051 REN coin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 REN coin.

REN COİN NEDİR?

Ren (REN), farklı blockchain platformları arasında iş birliktelik ve likidite sağlamak için inşa edilmiş bir açık protokoldür.

Eskiden Republic Protocol olarak bilinen Ren, RenVM isimli kendi sanal makine mainnet projesini, 2018'de 34 milyon dolarlık ilk token arzı (ICO) işlemini tamamladıktan sonra, Mayıs 2020'de piyasaya sürdü.

Protokolün yerel tokeni REN, RenVM'ye güç veren, Darknodes olarak bilinen çalışan düğümler için bir teminat görevi görüyor.

Ren, blockchain ağları arası likidite engellerini kaldırarak merkeziyetsiz finansın (DeFi) iş birlikteliğini ve dolasıyla erişilebilirliğini ve genişlemesini mümkün hale getirmeyi hedefliyor.

Ren Kurucusu Kim?

Ren, CEO'luk görevini üstlenen Taiyang Zhang tarafından 2017'de kuruldu. Başlangıçta ismi Republic Protocol olan Ren, Zhang'in ana kullanım senaryosunun "merkeziyetsiz kara havuz" olduğu açıklamasıyla Ocak 2018'de duyuruldu.

Zhang, kripto koruma fonu Virgil Capital'ın da kurucu ortağı olması sayesinde kripto para alanında deneyim sahibi bir isim.

Bundan önce Zhang, 2014'de bir yazılım ve web geliştirme filiz şirketi olan Neucode'un kurucu ortaklığını yaptı. Neucode'un diğer kurucu ortağı Jaz Gulati, artık Ren'de bir yazılım geliştiricisi olarak çalışıyor.

Ren Neden Farklı?

Ren, birçok kullanım senaryosu olan karışık bir platform ancak en nihayetinde DeFi projelerine giriş ve yatırım engellerini aşmak için tasarlandı.

Bir eklenti olarak DeFi projelerinin, Bitcoin (BTC) ve Zcash (ZEC) gibi farklı kripto para birimlerini eklemelerini mümkün kılıyor. Daha genel anlamda kullanıcılar; herhangi bir tokeni, Wrapped Bitcoin (WBTC) ve Wrapped Ethereum (WETH) benzeri, tokenlerin "wrapped" denilen versiyonları gibi ara adımlar olmadan, herhangi iki blockchain arasında değiştirebilme olanağına kavuşuyorlar.

RenVM, sanal bilgisayarların sanal makine oluşturduğu bir ağ olarak tanımlanabilir. RenVM'ye güç veren makinelere Darknodes deniyor.

Ren, iç faaliyetler için çeşitli ücretler talep eder ancak bunların çoğu doğrudan kâr hanesine yazılmaz, bunun yerine madencilere ödenir. Ren, bir ERC-20 tokeni olarak işlemleri gerçekleştirmek için değişken Gas ücretleri temin eder.

Piyasada Kaç Ren (REN) Coin Var?

REN, 1 milyar (1.000.000.000) tokenlik sabit arza sahip. Ren, 2018'de toplam arzın yüzde 60,2'sinin yatırımcılara satıldığı bir ön satış ve açık token satışı gerçekleştirdi.

Ren, başlangıçta toplam arzın yüzde 19,9'unun tahsis edildiği bir rezerv fonuna sahip. Bununla birlikte diğer bir yüzde 9,9'u ise danışmanlara, ekibe ve kurucularına tahsis edilmiş. Danışmanlara tahsis edilen tokenler altı ay, ekibin tokenleri ise iki yıl elde tutma zorunluluğu ile hesaplarına aktarıldı.

REN arzının diğer bir yüzde 10'u, özellikle ortaklıklar ve gelişimler gibi faaliyetler için ayrılmış durumda.

REN, ERC-20 standardı ile geliştirilmiş bir token.

Ren Ağı Güvenli mi?

Ekim 2020 itibarıyla Ren'in güvenlik hususunda en öne koyduğu konu, kullanıcı fonlarında ekibin kontrolü. Ren, merkeziyetsizlik kapsamını birkaç adım genişletmeyi hedefliyor ancak ekibine göre ağ, özellikle fon depolama konusunda ilk olarak daha az merkeziyetsiz olacak.

Ağustos 2020'de güvenlik analistleri, Ren'in kullanıcı fonlarının tamamının 100 milyon dolarlık tek bir cüzdanda durması ile ilgili endişeleri dile getirdi.

Ren'in CTO'su, "ilk günlerde, düğümler ekibimiz tarafından işletiliyor. Teoride, kötü niyetle hareket edebiliriz. Ancak katılımcılar arttıkça ve bu düğümlerin yerine geçmeye başladıkça bu durum düzelecek" diyerek yanıtladı.

Ren (REN) Nereden Alınır?

REN, özgürce ticareti yapılabilen bir token ve çeşitli büyük borsalarda boy gösteriyor. Bunlar arasında Binance ve Huobi Global Ekim 2020 itibarıyla en büyük hacme sahip olanlar. İşlem çiftleri arasında kripto para birimleri, itibari para birimleri ve sabit değerli kripto paralar yer alıyor.

