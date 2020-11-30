Remziye Tatlı kimdir, kaç yaşında? Remziye Tatlı öldü mü? Remziye Tatlı hayatı ve biyografisi!

Ders kitaplarında sık sık görülen, Atatürk ile çekilen fotoğrafıyla bilinen Remziye Tatlı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Remziye Tatlı kimdir, kaç yaşında? Remziye Tatlı yaşıyor mu?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Adana'yı ziyareti sırasında tanıştığı, ders kitaplarında birlikte çekilen fotoğrafları bulunan Remziye Tatlı sosyal medyada gündeme geldi. Peki, Remziye Tatlı kimdir?

REMZİYE TATLI KİMDİR?

1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'yı ziyaretinde İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde o dönem lise öğrencisi olan ve tarih dersini dinlerken çekilen fotoğrafı ders kitaplarına basılan Adana'da yaşayan Remziye Tatlı, 99 yaşındaydı.

Remziye Tatlı'nın Atatürk'le çekildiği fotoğrafı anlatırken söylediği, "Atatürk sınıfımıza girdi. Hepimiz çok heyecanlandık, ayağa kalktık. 'Oturun, geleceğin kültürlü anneleri' dedi. Atatürk çok şık giyinmişti. Bana çok yakın duruyordu. Neredeyse kolu koluma değiyordu ve onun kokusunu hissediyordum" cümleleri hafızalara kazındı.

REMZİYE TATLI ÖLDÜ MÜ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Adana'yı ziyareti sırasında tanıştığı, ders kitaplarında birlikte çekilen fotoğrafları bulunan 99 yaşındaki Remziye Tatlı, hayatını kaybetti.