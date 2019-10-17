Remzi Kızıl, Bulgazdağı Yörükleri Derneği başkanlığına seçildi
Banaz Bulgazdağı Yörükleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Etkinlikleri Derneği genel kurulunda başkanlığa Remzi Kızıl getirildi.
Banaz Bulgazdağı Yörükleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Etkinlikleri Derneği genel kurulunda başkanlığa Remzi Kızıl getirildi.
Dernek lokalinde düzenlenen genel kurulda Yılmaz Uğur, yeniden aday olmazken, Musa Güneş ve eski başkanlardan Remzi Kızıl'ın listeleri yarıştı.
Oylamaya 62 üyeden 42'si katıldı. Kullanılan oyların 28'i Remzi Kızıl'a 14'ü Musa Güneş'e çıktı.
Yönetim kurulu ise Sefer Uysal, Süleyman Aydın, Orhan Kaya, Birol Can, Nurettin Dal ve Metin Şahin'den oluştu.