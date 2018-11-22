Remzi Çayır BBP'den İstifa Etti

BBP'nin önemli isimlerinden Remzi Çayır partisinden istifa etti

Remzi Çayır yaptığı yazılı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine yaklaşık 25 yıldır Genel Başkan Yardımcılığı ve MKYK Üyesi olarak görev yaptığım, kutlu davamıza hizmet etme şansına nail olduğum Büyük Birlik Partisi'nden ve tüm görevlerimden istifa ediyorum" dedi. - ANKARA