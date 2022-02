Remote Play Together Steam indirimleri ne zaman başlıyor?

Steam'in Remote Play Together indirimi ve etkinliğinin duyurusunu yapan Valve, indirim başlangıç tarihi olarak 28 Şubat TSİ 21:00 olarak bildirdi. 1 hafta sürecek olan Remote Play Together indirimi 7 Mart'ta sona erecek.

Biliyor musunuz, yerel çok oyunculu moda veya Remote Play Together işlevine sahip oyunları sadece bir bağlantıya tıklayarak aile ve dostlarınızla paylaşabileceksiniz, hem de paylaştığınız kişilerin Steam hesabı olmasına gerek olmayacak! Bunu kutlamak için 28 Şubat Pazartesi, TSİ 21:00'de başlayan, indirim ve yayın etkinlikleriyle dolu bir festival düzenliyoruz.

Remote Play Together özelliğini destekleyen binlerce oyun bu festivale katılabilir. Oyununuz yerel çok oyunculu desteğine sahip mi? Öyleyse sizin de bir indirimle festivale katılacağınızı umuyoruz. Ayrıca oyununuzu sergilemek için etkinlik sırasında bir canlı yayın düzenleyebilirsiniz.

Etkinliğe katılım kaydı için sadece indirim girmeniz yeterlidir. İşte o kadar! Ayrıca indirim sırasında bir yayın etkinliği de düzenleyebilirsiniz. Yayın oynatıcımızda canlı yayınlar ve çok daha fazlası gösterilecektir.