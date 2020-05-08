Reminiscence Filmi

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Distopik bir gelecekte yaşanan iklim değişikliği, Miami’nin sular altında kalmasına neden olur. Sorunlar bununla da sınırı kalmaz, gece gündüz kavramını yok olur ve sadece gece yaşanmaya başlar. Böyle bir dünyada yaşayan bir bilim adamı olan Nick Bannister, insanlara unuttukları şeyleri hatırlatmaya çalışmaktadır. Nick, kendisine gelen danışanlarına, sordukları sorularla onları geçmişe götürüp, geliştirdiği teknoloji ile hatırlamak istedikleri şeylerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Kendisi için önemli bir anahtarı kaybeden gizemli bir kadın, Nick’e gelerek anahtarı bulması için yardımcı olmasını ister. Anahtarı bulmak için genç kadınla vakit geçirmeye başlayan Nick, kendisini beklenmeyen bir ilişkinin içerisinde bulur. Artık sevgilisi olduğunu kadının, anahtarını bulmak için geçmişini öğrenmek zorunda kalan Nick,tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalacaktır.

Yönetmen: Lisa Joy

Senaryo: Lisa Joy

Oyuncular: Rebecca Ferguson, Hugh Jackman, Thandie Newton, Angela Sarafyan, Natalie Martinez, Cliff Curtis, Daniel Wu, Teri Wyble, Sue-Lynn Ansari, Marina de Tavira, Sam Medina , Mojean Aria, Jules Hartley, Rey Hernandez, Myles Humphus, Sheenan Cole, Andres Perez-Molina, Ellen Marguerite Cullivan, Tracy Brotherton, Claire Lanay, Shawn Carter Peterson, René Mena, Demi Castro, Ivan Mbakop, Han Soto, Renes Rivera, Giovannie Cruz, Dawn Lyn

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: Reminiscence

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 16.04.2021

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Kaynak: InterSinema.com