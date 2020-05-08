Reminiscence Filmi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Reminiscence Filmi

Reminiscence Filmi
08.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:57

Reminiscence filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Reminiscence filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Distopik bir gelecekte yaşanan iklim değişikliği, Miami’nin sular altında kalmasına neden olur. Sorunlar bununla da sınırı kalmaz, gece gündüz kavramını yok olur ve sadece gece yaşanmaya başlar. Böyle bir dünyada yaşayan bir bilim adamı olan Nick Bannister, insanlara unuttukları şeyleri hatırlatmaya çalışmaktadır. Nick, kendisine gelen danışanlarına, sordukları sorularla onları geçmişe götürüp, geliştirdiği teknoloji ile hatırlamak istedikleri şeylerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Kendisi için önemli bir anahtarı kaybeden gizemli bir kadın, Nick’e gelerek anahtarı bulması için yardımcı olmasını ister. Anahtarı bulmak için genç kadınla vakit geçirmeye başlayan Nick, kendisini beklenmeyen bir ilişkinin içerisinde bulur. Artık sevgilisi olduğunu kadının, anahtarını bulmak için geçmişini öğrenmek zorunda kalan Nick,tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalacaktır.

Yönetmen: Lisa Joy

Senaryo: Lisa Joy

Oyuncular: Rebecca Ferguson, Hugh Jackman, Thandie Newton, Angela Sarafyan, Natalie Martinez, Cliff Curtis, Daniel Wu, Teri Wyble, Sue-Lynn Ansari, Marina de Tavira, Sam Medina , Mojean Aria, Jules Hartley, Rey Hernandez, Myles Humphus, Sheenan Cole, Andres Perez-Molina, Ellen Marguerite Cullivan, Tracy Brotherton, Claire Lanay, Shawn Carter Peterson, René Mena, Demi Castro, Ivan Mbakop, Han Soto, Renes Rivera, Giovannie Cruz, Dawn Lyn

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: Reminiscence

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 16.04.2021

Reminiscence Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Manşet

Haberler

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Haber
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haber
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor Haber
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih...
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haber
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu Haber
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili...
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü
Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan genç bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tutmuş
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan genç bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tutmuş
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi
Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
Kim ile ilgili çarpıcı bir iddia daha: Ortaya çıkan kendisi değil dublörü
Kim ile ilgili çarpıcı bir iddia daha: Ortaya çıkan kendisi değil dublörü
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Gülben Ergen Bülent Ersoy Ersin Korkut
Spor Ali Koç Can Bartu Loris Karius Mert Hakan Yandaş Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Ateş Kadın Mayıs Karar
Şu an buradasınız: Reminiscence Filmi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 10:18:59. #1.14#
title