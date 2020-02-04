04.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:15

Yeni Malatyaspor'un ara transferde kadrosuna dahil ettiği futbolculardan orta saha oyuncusu Remi Walter, "Yeni Malatyaspor forması giymek ve Türkiye'de olmak güzel bir duygu. Takımım için elimden geleni yapacağım. Önümüzdeki Ankaragücü maçını kazanmak istiyoruz" dedi.



Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Remi Walter, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin 20. haftasında deplasmanda oynadıkları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giydiğini hatırlatan Fransız oyuncu, "Maçın sonucu bizi memnun etmese de Alanyaspor maçında forma giydim. Önümüzde cuma günü MKE Ankaragücü maçı var. O maçla tekrar takım ruhunu yakalayacağız. Bir seri yakalayacağız ve devam edeceğiz" diye konuştu.



"Kendimi çok iyi hissediyorum"



Fizik olarak kendisini iyi hissettiğini aktaran 24 yaşındaki futbolcu, "Belirli bir süre maç oynayamamıştım. İlk maçımı oynadım, bu da beni olumu yönde etkiledi. Önümüzdeki maçlarda hem kendi performansımı yakalama açısından hem de Yeni Malatyaspor'un ligdeki başarısı için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.



"Aklımda sadece cuma günkü maç var"



Walter, sezon başında 'Trabzonspor'dan aldığı teklifle ilgili sorulan soruya ise, "Malatya'da çok mutluyum, takımın kalitesi iyi. Bu kaliteyi ortaya çıkaracağız, bir seri yakalayacağız. Şu an aklımda sadece cuma günü oynayacağımız maç var" cevabını verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA