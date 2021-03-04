Remed Assistance ve AKUT'tan yurt dışı operasyonları için iş birliği

Remed Assistance ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Remed Assistance, yurt dışında meydana gelen kaza veya doğal afetlerde AKUT ekiplerine seyahat sağlık desteği, tahliye ve yurda geri döndürme konularında destek sağlayacak.

Remed Assistance ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Remed Assistance, yurt dışında meydana gelen kaza veya doğal afetlerde AKUT ekiplerine seyahat sağlık desteği, tahliye ve yurda geri döndürme konularında destek sağlayacak.

Remed Assistance açıklamasına göre, imzalanan iş birliği protokolü ile iki kurumun ortak hareket kabiliyetinin uluslararası standartlar, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sürdürülmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Remed Assistance Genel Müdürü Faruk Ertuğ, "Uzun yıllardır 'Seyahat Sağlık' alanında birçok sektörden farklı kurumlara hizmet veriyoruz. Bunun getirisi olan deneyimimiz ile dünyanın her yerindeki insanlara yardım etmeye koşan AKUT ekibinin sağlığını emanet edebileceği doktor, hemşire, sağlık kurumlarından oluşan geniş hizmet sağlayıcı ağımızı artık hizmetlerine sunabileceğiz." ifadelerini kullandı.

AKUT Arama ve Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Semih Şengün de afet durumlarında büyük bir özveriyle çalışan gönüllülerinin sağlığının en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "Zorlu bölgelerdeki yardım çağrılarına koşarken, Remed Assistance ile imzaladığımız bu protokol ile AKUT ekibimiz artık hem karşılaştıkları operasyonel güçlükleri aşmakta hem de sağlık desteği ihtiyaçlarında yalnız olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık