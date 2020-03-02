Rembrandt’ın ünlü tablosu “Gece Devriyesi” restore ediliyor
Rembrandt'ın Gece Devriyesi adlı başyapıtının koruma çalışmasından geçirildiği proje kapsamında, AkzoNobel ve Rijksmuseum, tabloyu mümkün olan en iyi şekilde koruyup restore etmek için bilgi birikimleri ve deneyimlerini birleştiriyorlar.
02.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 02.03.2020 00:05
Rembrandt'ın Gece Devriyesi adlı başyapıtının koruma çalışmasından geçirildiği proje kapsamında, AkzoNobel ve Rijksmuseum, tabloyu mümkün olan en iyi şekilde koruyup restore etmek için bilgi birikimleri ve deneyimlerini birleştiriyorlar.
Kaynak: Dunya.com