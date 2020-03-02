Rembrandt’ın ünlü tablosu “Gece Devriyesi” restore ediliyor

02.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 02.03.2020 00:05

Rembrandt'ın Gece Devriyesi adlı başyapıtının koruma çalışmasından geçirildiği proje kapsamında, AkzoNobel ve Rijksmuseum, tabloyu mümkün olan en iyi şekilde koruyup restore etmek için bilgi birikimleri ve deneyimlerini birleştiriyorlar.