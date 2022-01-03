Rembrandt'ın "Gece Devriyesi" tablosu "dünyanın en büyük fotoğrafına" dönüştürüldü

Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Rijksmuseum'da yer alan, ressam Rembrandt'ın "Gece Devriyesi" tablosu, yüksek çözünürlükte bir fotoğrafla dijital ortamda sergiye açıldı.

Rijksmuseum'dan yapılan açıklamada, Rembrandt'a ait "Gece Devriyesi" tablosunu, özel bir yöntemle fotoğrafa aktarma projesinin tamamlandığı belirtildi.

Müze, tablonun her bir detayının görülebildiği 8 bin 439 fotoğraftan oluşan 717 gigapiksellik görüntüyü ultra yüksek çözünürlükte tek bir fotoğraf haline getirerek sanatseverlerin ilgisine sundu.

Açıklamada, 5.6 terabaytlık fotoğraftaki her bir pikselin insan kanındaki kırmızı alyuvar hücresinden daha küçük olduğu bildirildi.

Projenin başındaki Rijksmuseum yetkilisi Rob Erdmnan, yerel basına yaptığı açıklamada, "Tablonun en ufak detayını ve fırça darbelerini görebiliyoruz." dedi.

Fotoğrafın adeta bir mikroskoptan tabloya bakma hissi uyandırdığını kaydeden Erdman, "Dünyanın en büyük fotoğrafı oldu." ifadesini kullandı.

Projenin 2 yıl boyunca hazırlandığı belirtilirken, fotoğraf çekimlerinin 2 ay, fotoğrafları birleştirerek tek bir fotoğraf haline getirmenin 6 ay sürdüğü kaydedildi.

Yılda yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Rijksmuseum'da, 1700'lerde İstanbul'da yaşayan ressam Jean Baptiste Vanmour'un Osmanlı'nın Lale Devri'ni aktaran tabloları da sergileniyor.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri

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