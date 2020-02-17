Rembrandt'ın çırağına ait olduğu düşünülen tablo kendisinin çıktı
Haberler » Dünya » Rembrandt'ın çırağına ait olduğu düşünülen tablo kendisinin çıktı - Haberler

Rembrandt'ın çırağına ait olduğu düşünülen tablo kendisinin çıktı

Hollandalı ünlü ressam Rembrandt'ın atölyesinde çalışan isimsiz birine ait olduğu düşünülen tablonun aslında sanatçının kendisine ait olduğu ortaya çıktı

17.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:34
Rembrandt'ın çırağına ait olduğu düşünülen tablo kendisinin çıktı

Hollandalı ünlü Rembrandt'ın atölyesinde çalışan bir kişinin çizdiği düşünülen tablonun aslında sanatçının kendisine ait olduğu ortaya çıktı.


Allentown Sanat Müzesinde sergilenen 'Bir Genç Kadının Portresi' isimli yağlı boya tablo on yıllardır Rembrandt Atölyesi imzasıyla sanatseverlerin ilgisine sunuluyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler