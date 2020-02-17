Rembrandt'ın çırağına ait olduğu düşünülen tablo kendisinin çıktı
Hollandalı ünlü ressam Rembrandt'ın atölyesinde çalışan isimsiz birine ait olduğu düşünülen tablonun aslında sanatçının kendisine ait olduğu ortaya çıktı
17.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:34
Hollandalı ünlü ressam Rembrandt'ın atölyesinde çalışan bir kişinin çizdiği düşünülen tablonun aslında sanatçının kendisine ait olduğu ortaya çıktı.
Allentown Sanat Müzesinde sergilenen 'Bir Genç Kadının Portresi' isimli yağlı boya tablo on yıllardır Rembrandt Atölyesi imzasıyla sanatseverlerin ilgisine sunuluyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com