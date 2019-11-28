28.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:58

Defne ve Kaan tatil için gittikleri yazlıkta, Defne’nin geceleri bir süredir yaşadığı ancak açıklanamayan olaylar sıklık kazanır. Kaan’a ve ilişkisine daha fazla zarar vermekten çekinen Defne sorunu ve geçmişi ile yüzleşmek için sessiz sedasız Kaan’ın hayatından çıkar. Bunun üzerine çaresizliğe kapılan Kaan, kuzeni Kemal ile yaşananları çözmek için Defne’nin annesinin yaşadığı köye giderler ve olaylar daha da karmaşık bir hal alır.

Yönetmen: Berk Aygül

Senaryo: Berk Aygül

Oyuncular: Öykü Bozkurt, Cemre Cansaatçi, Sebahat Adalar, Galip Akın

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Rem

Yapımcı Firma: Pratik Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 73 dk.

Dağıtıcı Firma: Sun Global Medya

Vizyon Tarihi: 10.01.2020



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Kaynak: InterSinema.com