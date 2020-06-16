Relic Filmi
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Relic Filmi

Relic filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Relic filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Relic Filmi
16.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:58

Yaşlı bir kadın olan Edna, aniden ortadan kaybolduğunda yetkililer kızı Kay’e ulaşır. Kay annesinin kaybolduğunu öğrenir öğrenmez kızı Sam ile birlikte çocukluğunun geçtiği, annesinin yaşadığı eve gider. Kay ve Sam, Edna ile ilgili bir haber almayı umarak evde beklemeye başlar. Aradan geçen birkaç günün ardından Edna birden ortaya çıkar. Nerede olduğunu açıklamayan Edna, göğsündeki büyük çürük dışında zarar görmemiş gözükür. Günler geçtikçe Edna’nın tuhaf davranışlar sergilemesi Kay ve Sam’i tedirgin etmeye başlar. Çok geçmeden Kay ve Sam, evde sinsi bir varlığın Edna’nın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını keşfeder.

Yönetmen: Natalie Erika James

Senaryo: Natalie Erika James, Christian White

Oyuncular: Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heathcote, Jeremy Stanford, Chris Bunton, Christina O'Neill, Catherine Glavicic, Steve Rodgers, Robin Northover, John Browning

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Relic

Yapımcı Firma: AGBO

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Avustralya, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 89 dk.

Dağıtıcı Firma: AGBO

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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