Relic Filmi
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Yaşlı bir kadın olan Edna, aniden ortadan kaybolduğunda yetkililer kızı Kay’e ulaşır. Kay annesinin kaybolduğunu öğrenir öğrenmez kızı Sam ile birlikte çocukluğunun geçtiği, annesinin yaşadığı eve gider. Kay ve Sam, Edna ile ilgili bir haber almayı umarak evde beklemeye başlar. Aradan geçen birkaç günün ardından Edna birden ortaya çıkar. Nerede olduğunu açıklamayan Edna, göğsündeki büyük çürük dışında zarar görmemiş gözükür. Günler geçtikçe Edna’nın tuhaf davranışlar sergilemesi Kay ve Sam’i tedirgin etmeye başlar. Çok geçmeden Kay ve Sam, evde sinsi bir varlığın Edna’nın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını keşfeder.
Yönetmen: Natalie Erika James
Senaryo: Natalie Erika James, Christian White
Oyuncular: Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heathcote, Jeremy Stanford, Chris Bunton, Christina O'Neill, Catherine Glavicic, Steve Rodgers, Robin Northover, John Browning
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Relic
Yapımcı Firma: AGBO
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Avustralya, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 89 dk.
Dağıtıcı Firma: AGBO
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com