Related Digital Sponsorluğu İle Gec18ıst'te Buluştu

Hızla büyüyen girişimcilik ekosistemi için global ölçekte gündemi belirleyen organizasyonlardan Global Girişimcilik Kongresi (GEC18IST) 16-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Türkiye'de ve dünyada girişimcilik ekosisteminin ana destekçilerinden biri olarak GEC18IST Destek Sponsoru olarak kongrede yer alan Related Digital, yarının dünyasını şekillendirecek inovasyonu ve yıkıcı dönüşümleri üreten girişimleri destekliyor.

Omnichannel müşteri deneyimine yeni bir yaklaşım getiren Visilabs ve Semanticum gibi girişimleri kendi bünyesine dahil ederek büyüyen ve ekosistemdeki güçlü girişimleri desteklemeye devam eden Related Digital, yıkıcı inovasyona imza atan girişimlerle de Global Girişimcilik Kongresi temaslarda bulundu.

Her yıl farklı bir ülkede gerçekleşen GEC'nin onuncu yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesinnin, yerel ekosistemin uluslararası pazara açılması için büyük önem taşıdığını ifade eden Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, Türkiye'den çıkan girişim kökenli bir şirket olarak girişimcilik ekosistemin kurucu oyuncuları arasında yer aldıklarını ifade etti ve ekledi: "Related Digital olarak bizim de bir startup geçmişimiz bulunuyor. Buradaki havayı, parlak fikirleri işe dönüştürme noktasında girişimcilerin yaşadığı heyecanı ve beklentilerini çok iyi anlıyoruz. Bu nedenle gerek Türkiye'de gerekse dünyada girişimciliği destekliyoruz. Global Girişimcilik Kongresi bu ekosistem için büyük önem taşıyor. Omnichannel pazarlamanın öncüsü olarak, uluslararası kapsama sahip bir etkinlikte Destek Sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz."