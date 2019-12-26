Rektörün kızını dolandırdığı iddia edilen sanığın davasında karar

26.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:07

Koç Üniversitesi Rektörü Umran Savaş İnan'ın kızı Ayşe İnan'dan 1 milyon 150 bin lira alarak dolandırdığı iddia edilen sanık Ramazan Kalaycı 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından delil yetersizliğinden beraat etti.



Koç Üniversitesi Rektörü Umran Savaş İnan'ın kızı Ayşe İnan'dan 1 milyon 150 bin lira aldığı iddia ederek yargılanan sanık Ramazan Kalaycı'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ramazan Kalaycı ve sanık avukatları katıldı.



Mahkeme başkanı müşteki Ayşe İnan'ın şikayetinden vazgeçtiğini kaydetti.



Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanık hakkında her ne kadar 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından dava açılmışsa da yargılama sonucunda sanığın suçları işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı nedeniyle beraatine karar verilmesini talep etti.



Sanık ve avukatları da mütalaaya katıldıklarını ve beraat talep ettiklerini söyledi.



Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Kalaycı'nın 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarını işlediğine ilişkin kesin bir kanıt bulunamadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Koç Üniversitesi'nde çalıştığı dönemde 2014 yılı Nisan ayında okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Kani İrfan Kuzu ile evlenen rektör kızı Ayşe İnan ile eşi arasında bir süre sonra anlaşmazlıklar yaşandığı ve İnan'ın psikolojisinin bozulduğu aktarılıyor. İddianamede, İnan'ın Beyoğlu'na gittiği orada ise yanına yaklaşan kişinin kendisine sıkıntılarını gidermesi için madde verdiği ve İnan'ın bu maddeyi içmesi dolayısıyla eşi Kani İrfan Kuzu'nun çocuklarını elinden almakla tehdit ettiği anlatılıyor.



İddianamede, Ayşe İnan'ın 2017 yılında güvendiğini söylediği Koç Üniversitesi çalışanı Ramazan Kalaycı'nın evine giderek eşiyle arasında geçenleri anlattığı ve Kalaycı'nın olaydan 10-15 gün sonra İnan'ı arayarak yüz yüze görüşmek istediğini söylediği ve görüştüklerinde, "Polisin ve MİT'in elinde çok ciddi kayıtlar var, uyuşturucudan kayıtların var, narkotik polisi tarafından takibe düşmüşsün, arabanın kayıtları var, torbacılar ile beraber çekilmiş fotoğrafların var, telefonun dinlenmiş. benim üst düzey devlet içerisinde emniyet ve MİT'de tanıdıklarım var, bütün bu kayıtların hepsini halledebilirim" diyerek kayıtların silinmediği takdirde çocuğunu göremeyeceğini söylediği belirtiliyor.



Ayşe İnan'ın, korktuğu için Kalaycı'nın kendisine sunduğu bütün teklifleri kabul ettiği aktarılan iddianamede Ramazan Kalaycı'ya ilk olarak 2017 yılının Ekim ayında, Koç Üniversitesinde bir çanta içerisinde 350 bin lira ödeme yaptığı, ikinci ödemenin yine aynı yerde 350 bin lira olarak, son ödemenin ise 2018 yılının Eylül ayında 450 bin lira olarak yapıldığı anlatılıyor. Kalaycı'nın aldığı paranın ardından işi hallettiğini, verilen paraların emniyet ve MİT'deki kayıtlarını silecek kişilerin çocuklarının adına burs olarak yatırıldığını söylediği ve İnan'a banka dekontlarını verdiği yer alıyor. Banka dekontlarının sahte olduğunu anlayan İnan'ın, olay ile ilgili şikayette bulunduğu anlatılan iddianamede şüpheli Kalay'cının elde edilen tüm deliller doğrultusunda 'Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından 5 yıldan 9 aydan 18 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA