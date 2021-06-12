Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı
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Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı

Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın kızı doktora sınavını kazanamayınca, Sınav Değerlendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Mahmut Sağır baskı yapılarak istifaya zorlandığı öne sürüldü. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, "Hepsi benim dışımda olan şeyler. Zerre kadar dahlim yok" dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın öğretim görevlisi kızı Esra Aslancan, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Doktora Programı sınavına başvurdu. 21 Eylül 2020 tarihindeki sınavdan önce Rektör, hem Eğitim Fakültesi Dekanı hem de diğer komisyon üyeleriyle görüşmek istedi. Ancak Sınav Değerlendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Mahmut Sağır bu görüşmeye gitmedi.

ÖNCE İSTİFA ETTİ, SONRA AÇIĞA ALINDI

Hürriyet gazetesinden Abdullah Şanlı'nın haberine göre, Esra Aslancan sınavı kazanamayınca rektörün dekan aracılığıyla Mahmut Sağır'ı istifaya zorladığı iddia edildi. Doç. Dr. Sağır önce bölüm başkanlığı görevinden istifa etti, daha sonra da karıştığı bir kavga gerekçe gösterilerek açığa alındı.

Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı

"O PROGRAMI ZATEN KIZI İÇİN AÇTIĞINI SÖYLEDİ"

Doç. Dr. Mahmut Sağır şu iddiaları dile getirdi: "Sınavdan önce Rektör bey fakültenin dekan ve dekan yardımcısına 'Benim kızın sınavı var. Bu sınavı kazanacak' demiş. Beni de yanına çağırdı konuyu görüşmek için ancak ben gitmedim. Nitekim sınav yapıldı ve kızı başarısız oldu. Bunun üzerine rektör dekanı suçladı. O programı zaten kızı için açtığını söyledi. Ben Eğitim Bilimleri bölüm başkanıydım. Bu görevimden bizzat baskı gördüğüm için istifa ettim."

REKTÖR SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, "Geçen sene 21 Eylül'de bir doktora sınavı oluyor. Kızım sınava giriyor ve kazanamıyor. İtiraz bile etmiyor. Hepsi benim dışımda olan şeyler. Zerre kadar dahlim yok. Şu an durum YÖK'te ve sonuçlanmadığı için açığa alınma süreci devam ediyor" dedi.

DİĞER KIZI VE DAMADI DA ÜNİVERSİTEDE

Rektör Niyazi Can'ın diğer kızı Emine Canmercan da Sütçü İmam Üniversitesi öğretim görevlisi. Rektörün damadı Şeyh Mehmet Aslancan da Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nda çalışıyor.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
RAMAZAN UÇAR: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz çocuklarımızda haram lokma yedirerek bu toplum düzelmez aldığı maaşın haram olduğu bilincinde değiller demekki torpille gelinen bir yerde aldığın her kuruş haramdır sonrada hava yaparak gezersiniz aslında siz haramzadesiniz iste toplum böyle bozuluyor
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Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı - Haberler
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