Rektörün 'enflasyon- engelli çocuk' benzetmesine, engellilerden suç duyurusu
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Rektörün 'enflasyon- engelli çocuk' benzetmesine, engellilerden suç duyurusu

Rektörün 'enflasyon- engelli çocuk' benzetmesine, engellilerden suç duyurusu
Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyesi engelli bireyler, katıldığı televizyon programında enflasyonu engelli çocuklara benzeten Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman hakkında suç duyurusunda bulundu.

GAZİANTEP'te Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyesi engelli bireyler, katıldığı televizyon programında enflasyonu engelli çocuklara benzeten Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman hakkında suç duyurusunda bulundu.

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman'ın katıldığı televizyon programında kullandığı, "Herkesin ortak anlayışla bildiği ve idare ettiği özürlü çocuk gibi enflasyon. Ondan şikayet ediyoruz ancak onun sayesinde ayrıcalıklarımız var" ifadeleri, tepki topladı. Rektörün sözlerine tepki gösteren bir grup engelli birey de bu sabah Gaziantep Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından adliye bahçesinde açıklama yapan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Derneği Başkanı Yusuf Çelebi, sarf edilen sözlerin engelli bireyleri üzdüğünü belirterek, "Rektörün söylediği sözler açıkça ortadadır. Bu sözlerle engellilerin kalbini fazlasıyla kırmış. Türk toplumundaki bu vatandaşlara ayrımcılık yaratmıştır. Engellileri ve ailelerinin yüreklerini yaralamış onları topluma karşı küçük düşürmüştür. Bu nedenle kardeşlerimle beraber bu vatandaş hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yargının gerekeni yapıp bu kişinin gereken cezası alacağına inanıyorum" diye konuştu.


Rektörün 'enflasyon- engelli çocuk' benzetmesine, engellilerden suç duyurusu
Rektörün 'enflasyon- engelli çocuk' benzetmesine, engellilerden suç duyurusu
Rektörün 'enflasyon- engelli çocuk' benzetmesine, engellilerden suç duyurusu
Rektörün 'enflasyon- engelli çocuk' benzetmesine, engellilerden suç duyurusu
Rektörün 'enflasyon- engelli çocuk' benzetmesine, engellilerden suç duyurusu
Rektörün 'enflasyon- engelli çocuk' benzetmesine, engellilerden suç duyurusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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