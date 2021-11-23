Rektörümüzün "24 Kasım Öğretmenler Günü" Dolayısıyla Yayınladığı Mesaj...

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektörümüzün yayınladığı mesaj şöyle:

"Aydınlık yarınlara ulaşmak için, ülkemizin dört bir yanında, yüksek ideallerle güç şartlar altında layıkıyla görev yapmaya çalışan, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizi bilimin ışığında en iyi şekilde yetiştirmeye gayret eden öğretmenlerimizi fedakarlıklarından ötürü bu anlamlı günde bir kez daha yürekten kutluyorum.

İnsanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleği olan öğretmenlik, toprağın güneşe duyduğu ihtiyaç kadar insanoğlunun her zaman muhtaç kaldığı çok kutsal bir vazifedir.

İnsanlarını iyi yetiştiremeyen bir ülkenin kalkınması mümkün olamayacaktır. Bu nedenle öğretmenlerimiz; çocuk ve gençlerin teknolojik yeniliklere yatkın, bilgili, özgüveni yüksek, çağı yakalamış, insanı seven, demokrasi ve insan haklarının kıymetini bilen, ufku ve vizyonu geniş, milli ve manevi değerleri gayet yerinde olan bireyler olarak yarınlara hazırlanmaları için çok büyük gayret göstermektedirler.

Milletlerin kaderini belirleyen en önemli etken eğitimdir. Eğitim, bilim, kültür ve fen alanındaki başarılar tarih boyunca ülkelerin ve medeniyetlerin yükselişini de düşüşünü de tayin eden başlıca unsurdur. Geçmişe bakıldığında bu yükseliş ve düşüş dönemlerinin, doğrudan sanat, kültür, bilim ve eğitimdeki başarılarla ilgili olduğu görülecektir.

İnsanlığın kendini geliştirmek için keşfettiği en etkili araç eğitimdir. Adına "bilgi çağı" dediğimiz günümüzde eğitimden daha önemli bir konu yoktur. Dünyada katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılmasında en etkili sermaye, beşeri sermaye denilen eğitimli insan gücüdür.

Çağın istikametini doğru okuyacak bilgi ve donanımla yetişmiş nitelikli nesiller Türkiye'yi yarınlara taşıyacaktır. Öğretmenlerin bu nesilleri eğiterek şekillendirmesi, şuur kazandırması ve yönlendirmesi bu açıdan çok büyük önem arz etmektedir.

Ülke denince eğitim, eğitim denince öğretmen en vazgeçilmez faktördür. Bir taraftan eğitim imkanları ve okullaşma oranı yükselirken, diğer taraftan kalite ve fırsat eşitliğinin de sağlanması aynı oranda değer taşımaktadır.

Böyle bir neticeye ulaşmanın en etkili yolu ise öğretmenlerimizin eğitimine ve toplumdaki itibarına azami özeni göstermekten geçmektedir.

Giresun Üniversitesi olarak bizler de, bu sorumluluğumuzun bilincinde yolumuza devam etmekteyiz.

Mesleğe gönül veren, tüm zorlu koşullara rağmen fedakarca görev yapan öğretmenlerimize milletimiz ve devletimiz adına şükranlarımı ifade ederek; bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Atatürk'ü, başta şehitler olmak üzere, aramızdan ayrılan değerli öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.

Tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü yürekten kutluyor, her şeyin gönüllerince olmasını yürekten temenni ediyorum. "

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