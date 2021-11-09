Rektörümüzün "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" Dolayısıyla Yayınladığı Mesaj

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektörümüzün mesajı şöyle:

"Bir ülkenin şeref ve haysiyetini koruyarak, kendi imkanlarıyla çağdaş ve örnek bir cumhuriyet haline getirilebileceğini bütün dünyaya gösteren ve bunu tarihe altın harflerle yazdıran, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi hayata intikalinin 83'ncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle yad ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz Türk Milletinin bağrından çıkmış, milleti için, milleti ile birlikte başlattığı büyük bir mücadeleyi zaferle sonuçlandırmış; fikirleriyle, yönetim sanatıyla ve üstün kişiliği ile sadece kendi milleti tarafından değil, tüm dünya devletleri tarafından da örnek alınan, sevgi ve saygı ile anılan büyük bir deha ve devlet adamıdır.

Cumhuriyetimizin banisi, eşsiz devlet adamı Atatürk, yeni bir Türk Devleti'nin temellerini atmakla kalmamış; modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiş; Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması için bir çok yeniliğe imza atarak gelecek nesillere büyük bir miras bırakmıştır.

Atatürk'ün aziz hatırasına sahip çıkmak, O'nun "En büyük eserim" dediği Cumhuriyetimizi, daha güçlü, daha demokratik, daha kalkınmış hale getirmek; O'nun kendi deyimi ile "Muasır medeniyet seviyesinin üzerine" çıkarmakla mümkün olacaktır.

Bizlere yüklediği sorumluluğu ve göstermiş olduğu hedefleri asla unutmayacağız. Türk Gençliği, onun izinde yürüyerek, Cumhuriyetimizi korumak ve kollamak, vatanına sahip çıkmak adına hiçbir meşru mücadeleden asla taviz vermeyecektir.

Ülkemiz, O'nun işaret ettiği yolda önemli adımlar atmış ve atmaya da devam edecektir. Atatürk'ü anmak kadar anlamak da çok önemlidir. O'nu anlamak, fikirlerini ve düşüncelerini kavramak sözle değil, icraatla mümkündür. Ülkemizin bugüne kadar kat ettiği mesafeye ulaşmasında, onun fikirleri herkese rehber olmuştur.

"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" diyerek millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını haykıran Büyük Önderimizin emanet bıraktığı değerleri ilelebet yaşatmak bizlerin en önemli görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle; milletimizin gönlünde ölümsüzleşen, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Ruhları şad olsun. "

Prof. Dr. Yılmaz Can

Rektör

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet